Victòries del Karhu i el Bakken Bears en els primers partits de la Champions

La Basketball Champions League (BCL), la competició europea en la qual prendrà part el Baxi Manresa aquesta temporada, es va posar en marxa aquest dijmarts. Va ser amb els partits d'anada de la primera de les dues eliminatòries prèvies a les fases de grups que comencen a mitjans d'octubre. El Baxi està en el grup A al costat del Dinamo Sàsser italià, l'Oostende belga, l'Estrasburg francès, el Hapoel Holon israelià, el Turk Telekom i dos equips més que s'han de decidir precisament en les eliminatòries prèvies.

El Torun polonès espera adversari del duel entre el Karhu Basket finlandès i el Minsk bielorús. En el partit d'aquest dimarts, en la pista del Karhu, els locals es van imposar per 93-86 i l'eliminatòria està oberta per a la tornada de divendres. Per la seva banda, el Lietkabelis lituà jugarà contra el vencedor de la ronda que enfronta al Keravnos xipriota i el Bakken Bears danès. En el primer partit, el Bakken Beras va vèncer a la pista del Keravnos per 86-95 i és el favorit per classificar-se. La segona eliminatòria es dispuatarà la setmana vinent, el dijous 26 i el diumenge 29.

Els dos primers partits del grup A per al Baxi Manresa seran a casa. El dimecres dia 16 d'ocubre se les heurà probablement amb el Torun si els polonesos compleixen amb el pronòstic favorable. El dimecrex 23 seria amb el Lietkabelis lituà,

Com a curiositat, en aquests eliminatòries prèvies hi ha el Benfica de Lisboa que dimarts va batre per 95-65 al Groningen holandès amb 20 punts d'un vell conegut de l'afició del Nou Congost, l'espectacular i també peculiar Micah Downs.