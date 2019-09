El Baxi Manresa es fa la foto de temporada amb les noves incorporacions d'Eulis Báez i Dulkys

Aquest dijous a la tarda s'ha celebrat al Nou Congost l'habitual Media Day de cada inici de temporada, una tarda oberta als mitjans de comunicació . L'equip de Pedro Martínez és a sis dies de començar la temporada i ho farà el proper dimecres rebent l'Unicaja. S'ha fet la foto oficial en la qual ja hi han estats els dos jugadors que acaben d'arribar aquesta setmana. Es tracta de l'ala pivot dominicà Eulis Báez i de l'escorta lituà Deividas Dulkys. Aquest té contracte temporal mentre no es reincorpori un Ryan Toolson que ha manifestat que es torba millor de les seves molèsties per la lesuó que es va fer el maig a l'esquena: "ara ja estic entrenant amb els jugadors joves i espero aviat fer la feina amb tot el grup i poder tornar a jugar en unes poques setmanes".

El partit amistós del passat divendres a Llemotges es va saldar amb una fractura nasal del pivot David Kravish que, des d'aleshores s'està entrenant amb una màscara protectora. El capità Pere Tomàs també va rebre un cop a la cama esquerre però s'ha recuperat bé.