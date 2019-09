Eulis Báez i Rafa Martínez, entre els 18 jugadors en la presentació de la lliga

Eulis Báez serà qui representarà avui el Manresa a la presentació de la lliga Endesa que tindrà lloc, avui a les 20.30 hores, al WiZink Center de Madrid. El santpedorenc Rafa Martínez hi acudirà com a jugador del Retabet Bilbao, i Pierre Oriola, el recent campió del mundial, serà l'ambaixador del Barça en un acte retransmès per Vamos.

La resta de jugadors presents en aquesta presentació seran Nicolás Laprovittola (Real Madrid), Tomás Bellas (M. Fuenlabrada), Fernando San Emeterio (Valencia Basket), Javier Justiz (Casademont Zaragoza), Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia), Jaime Fernández (Unicaja), Albert Ventura (Joventut), Álex López (Iberostar), Moussa Diagne (MoraBanc Anbdorra), Goran Huskic (San Pablo Burgos), Oriol Paulí (Herbalife Gran Canària), Sadiel Rojas (UCAM), Kostas Vasileiadis (Obradoiro), Nacho Martín (Real Betis) i Darío Brizuelza, estrella del Movistar Estudiantes.

Els periodistes Bea Jarrín i David Broncano, que és el presentador del programa La Resistencia, seran els conductors de l'acte, pròleg de la Supercopa del cap de setmana.