El Keravnos de Xipre i el Karhu finlandès, classificats a la Champions

Aquest divendres s'ha tancat la primera eliminatòria prèvia de la Basketball Champions League (BCL), el torneig europeu que aquesta tmeporada jugarà el Baxi Manresa de Pedro Martínez. El Keravnos de Xipre, que en el partit d'anada de dimarts havia perdut per 86-95 amb el conjunt danès del Bakken Bears, ha estat el protagonista d'una remuntada Al descans, els xipriotes cedien per 6 punts més (45-39) però en els dos darrers quarts han capgirat de forma rotunda el resultat fins un 69-94 que els hi ha donat la classificació. La setmana vinent (el dimecres, i el diumenge) jugaran amb l'equip lituà del Lietkabelis, el segon matx en pista bàltica. Qui passi ronda ja entrarà al grup A del Baxi.

Per la seva banda, el Karhu de Finlàndia s'ha classificat malgrat perdre per 68-67 en la pista del Minsk de Bielorússia. Els nòrdics s'havien imposat a l'anada de 7 (93-86), un avantatge que van mantenir. Ara s'enfronen al Torun polonès i qui venci entrarà al grup del Baxi.

Pel que fa al San Pablo Burgos de Joan Peñarroya tindrà de rival en la segona eliminatòria (dimecres i divendres) al Kiev que va deixar fora el Kapfenberg. Al Kiev hi ha els manresans Maksym Sandul i Ruslan Otverchenko. El partit de la segona jornada de lliga, entre el Burgos i el Manresa, que finalment es jugarà el dimarts 2 d'octubre, s'ha endarrerit pel compromís europeu dels castellans.