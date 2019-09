Báez equilibra la inexperiència al Baxi

El Baxi Manresa començarà la lliga, el proper dimecres, amb un total de 5 debutants a l'ACB, tres dels quals amb 23 o menys anys. Unes xifres que farien abaixar les seves mitjanes globals si l'equip no s'hagués reforçat també amb uns altres jugadors que suposen haver equilibrat la plantilla, en els apartats numèrics, si més no.

Si es repassen les plantilles del principi de temporada d'aquest exercici 2019-20 i del passat 18-19, les xifres no han canviat gaire o, fins i tot, la mitjana de l'equip fa que tingui més experiència dins l'ACB que fa un any.

El fitxatge d'Eulis Báez, que té 37 anys i amb 10 anys de bagatge a l'ACB, ha equilibrat la presència de molts joves, com els debutants Frankie Ferrari (23 anys), Jordan Davis (22) i Juanpi Vaulet (23), i de jugadors que repeteixen a la plantilla com ara Guillem Jou (23), Yankuba Sima (23) i Jordan Sakho (22). Els altres jugadors que fan el seu debut a la lliga Endesa són William Magarity (amb 26) i un més madur David Kravish, que acaba de fer 27 anys.

Eulis Báez tindrà al seu costat altres jugadors veterans, que, amb més o menys mesura, tenen una experiència reconeguda a l'ACB. El cas més clar és el del capità Pere Tomàs, que és un puntal en tots els sentits i s'espera que sigui una peça clau tant a la pista com al vestidor. Amb 12 temporades a l'ACB, una xifra important per a un jugador que no ha arribat als 30 anys. En té també 29 el base Dani Pérez, que ha estat fitxat del descendit GBC, però que també acumula un munt de vivències i ja té al sarró 5 temporades en la lliga ACB. Aquest jugador ha de ser un complement de primer nivell per al talentós Frankie Ferrari, un company que l'ha d'ajudar a millorar.

Ryan Toolson havia de ser un altre gran referent per al principi i per a tota la temporada. L'escorta americà no la començarà i s'ha d'anar veient quan l'esquena li ha de permetre tornar a jugar. En el seu lloc hi ha, amb un contracte temporal, el lituà Deividas Dulkys, amb un perfil de jugador similar a Toolson, tot i que sense el seu pes dins del Baxi.



Gairebé idèntica mitjana d'edat



El cas de Toolson ja es va donar en la campanya passada, en aquella ocasió amb Justin Doellman en el paper del jugador veterà que es queda sense jugar per una lesió inoportuna. Durant el període de pretemporada no va poder ser amb els companys; i amb la lliga ja començada va jugar 6 partits abans de trencar el seu vincle per una nova lesió.

Tant de bo que el desenllaç amb Ryan Toolson sigui molt diferent i, en poques setmanes, com el mateix jugador espera, pugui reincorporar-se al cent per cent.

En tot cas, l'entrenador de fa un any, Joan Peñarroya, va disposar de la mà experta d'Alex Renfroe per donar estabilitat. Tenia al seu costat Ryan Toolson, també Pere Tomàs, que tornava amb moltes ganes al Congost, i Álvaro Muñoz, amb una trajectòria de poc temps a l'ACB a Fuenlabrada però amb la maduresa dels 27 anys.

La participació de debutants com Cady Lalanne i del jugador danès Iffe Lundberg va ser molt positiva per a l'equip, que, tot i perdre els tres primers partits a casa, es va saber aguantar amb les victòries com a visitant.

Mirant les xifres numèriques d'una i altra temporada, es nota que l'arribada d'Eulis Báez, que suma a l'experiència de Tomàs i Dani Pérez, ha fet possible que la mitjana de temporades ACB (cal comptar que els que repeteixen en sumen una més) pugi de les 2,1 de fa un any a les actuals 2,8.

Pel que fa a l'edat total de la plantilla en començar aquest curs 2019-20, és molt similar a la de fa dotze mesos, amb la xifra de 26,1 anys, tan sols una dècima per sota.

En la temporada passada qui es va erigir en líder des de la primera jornada va ser Alex Renfroe, que va fer la cistella del triomf en la visita del Baxi en pista de l'Estu.

Renfroe va tenir, en les jornades inicials, bon suport per part de Ryan Toolson, el qual era l'altre veterà de la plantilla. Doellman és qui va quedar fora per lesió, el paper que, de moment, tocarà fer ara a Toolson en aquesta arrencada de la lliga.

Els homes que es mantenen de la temporada passada tenen tots, lògicament, un any més. Els més joves han d'aprofitar el pòsit que van acumular en un any positiu per a l'equip i en el qual van poder acumular vivències de cara al nou exercici, ara a les ordres de Pedro Martínez.



Una pretemporada amb 1-4



El Baxi ha jugat, oficialment, fins a cinc partits de pretemporada, un de la Lliga Catalana i quatre de caràcter amistós. A més a més, ha fet partits a porta tancada com el de dissabte al migdia en la població d'Utebo (Saragossa) davant de l'Iberostar Tenerife. El club canari va revelar, en el seu compte de Twitter i ho ha publicat El Dia, que el resultat va ser un 62-72 per a l'equip de Txus Vidorreta.

Els resultats dels partits oficials han estat un triomf i 4 derrotes. El debut a Artés se saldava amb una victòria per 99-83 davant del Joventut. Després es va jugar a Encamp cedint per 80-68 i el Joventut es va prendre la revenja a Sant Julià de Vilatorta (91-96). Es va perdre lluitant fins al darrer segon a Badalona en la semifinal de la Lliga Catalana amb l'Andorra, per 67-64. I a Llemotges es va fer un mal darrer quart, i es va caure per 92-82, encara sense Dulkys ni Báez, ara ja a l'equip. En la llista de màxims anotadors hi ha Davis (15,1), el cinquè.