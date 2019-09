Pedro Martínez: «Si guanyem estarem més contents, però sobretot hem de fer les coses bé»

"Hi ha molts jugadors nous al nostre equip que els hi han explicat el que es viu al Nou Congost, com és la lliiga Endesa. Doncs ha arribat el moment que hi coneguin de primera mà i tenen moltes ganes de fer-ho. Ens espera un partit molt difícil davant de l'Unicaja però tots l'encarem amb molta il·lusió". Pedro Martínez, en la roda de premsa prèvia al matx d'aquest dimecres amb l'Unicaja al Congost (a les 20 hores) ha epxlicat el moment emocional de la seva plantilla per al debut a l'ACB. A l'estrena no hi serà el pivot Yankuba Sima que dimarts es va fer una estrabada muscular a la cama dreta i estarà de baixa vàries setmanes.

L'entrenador valora que "està clar que estarem molt més contents si guanyem el partit però ja estaré satisfet si fem les coses bé, amb criteri i posant èmfasi en all`més important del joc. L'Unicaja ha canviat, ha fet una plantilla més física que l'any passat però segur que té millor equip que nosaltres. Per tenir possibilitats hem de defensar fort, estar atents al rebot i no tenir grans davallades. Tampoc no espero que tinguem moments brillants molt llargs perquè encara ens falta molt, però l'actitud ha de ser positiva".

Un quart d'hora abans de començar el parit es farà la presentació de l'equip manresà de la temporada 2019-20 amb un espectacle de llum i so.