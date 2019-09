Sergi Vidal deixa el Baxi Manresa i fitxa pel Montakit Fuenlabrada

El badaloní Sergi Vidal ha deixat de participar en els entrenaments del Baxi Manresa i aqqesta tarda de dimarts s'ha confirmat que ha firmat un contracte temporal, per un mes, amb el Montakit Fuenlabrada. Una estona abans, des del club manresà es confirmava que "Sergi Vidal ja no s'entrenarà més ni jugarà més partits" amb l'equip de Pedro Martínez. Des del Baxi s'ha volgut agraïr "públicament la tasca de Sergi Vidal durant aquestes setmanes que ha estat amb l'equip".

Per la seva banda, el jugador de 37 anys s'ha mostrat molt afectuós en el seu compte de Twitter, en el qual apareix amb una samarreta del Baxi: "Molt agraït al Bàsquet Manresa, Román Montañez, cos tècnic i en especial a Pedro Martínez, als companys, equip mèdic. preparador, delegat, utiller i demés persones ajudant sempre a l'equip, per fer-me sentir com un més durant aquestes setmanes de pretemporada. La millor de les sorts, Resa!". Sergi Vidal s'ha entrenat aquest matí amb el seu nou equip i és probable que debuti aquest mateix vespre en el partit davant el San Pablo Burgos, el primer de la Lliga Endesa d'enguany.

A més a més de Sergi Vidal, el Montakit Fuenlabrada també ha fitxat per un mes l'argentí Nico Richotti, les últimes temporades a l'Iberostar Tenerife i que ha fet la pretemporada en el Casademont Saragossa.