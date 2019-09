La Champions reprèn el camí a Europa

El febrer del 1999, amb triomf a la pista del Pau Orthez per 66-69, el Bàsquet Manresa va tancar la seva participació en els tornejos internacionals. Era un partit de la màxima competició, l'Eurolliga, i no se sabia el temps que passaria fins a tornar a treure el cap fora de les fronteres de l'Estat espanyol. Han passat vint anys i l'aleshores TDK s'ha transformat en l'actual Baxi, que, en un termini de només tres setmanes, debutarà a la Basketball Champions League, competició organitzada per la FIBA. El torneig, en espera que s'arribi o no a un acord per les retransmissions a la Televisió de Catalunya, es podrà veure abonant-se a la plataforma DAZN, que té els drets del bàsquet europeu a Espanya.

El Baxi ha entrat directament a la fase de grups i li ha correspost el A amb un sorteig que el va unir amb una sèrie d'equips força atractius. Hi haurà el francès Estrasburg, l'italià Dinamo Sàsser, el conjunt del Turk Telekom, el Hapoel Holon israelià i el Filou Oostende belga, campió de la seva lliga, que domina des de fa vuit anys.

Falta definir quins seran els altres dos equips que integraran el grup i que han de sortir de l'eliminatòria que es disputarà els propers dies, aquest dijous i diumenge. El Baxi Manresa farà el seu debut a la Champions com a local el dimecres 16 d'octubre. Se les haurà amb l'equip polonès del Torun o el Karhu finlandès. Una setmana després es repetirà un altre cop al Nou Congost, en aquest cas contra el Keravnos xipriota o bé el Lietkabelis lituà, que és el favorit per entrar a la fase de grups.

Hi ha quatre grups i presència d'altres equips de la lliga Endesa, que són l'Iberostar Tenerife (al C) i el Casademont Saragossa (D). Al B podria entrar el San Pablo de Burgos de Joan Peñarroya, que aquesta setmana s'enfronta al Kíev ucraïnès per dirimir una plaça en disputa.

Els quatre primers de cada grup (16 equips en total) són els que entraran als vuitens de final. Després dels quarts, els quatre equips supervivents es concentren en una final four per decidir el títol.



Dues dècades d'absència

Aquesta serà la vuitena ocasió que el Manresa participarà en un torneig europeu. Ha estat una vegada a l'Eurolliga, cinc a la Korac i una a la Recopa, que era la competició que jugaven els campions de Copa.

La història europea de l'equip del Congost té enfrontaments contra grans equips, encara que els manresans no han arribat mai a fases finals ni a tenir cap opció de campionats. La primera aparició va ser el curs 71-72, en la primera edició de la Korac, com a premi pel quart lloc assolit en la lliga espanyola. Els francesos de l'Olímpic d'Antíbol van eliminar els d'Antoni Serra en els quarts de final (només van prendre part en el torneig 8 equips).

Van passar 16 anys fins que, pel subcampionat assolit a Vigo en la Copa Príncep d'Astúries, l'equip manresà va tornar a la Korac. Era el 1987 i el Manchester United va deixar fora el TDK amb un partit de tornada al pavelló del Vell Congost amb la pròrroga frustrant. Ja en l'etapa de Joan Creus, a Manresa es van jugar dues Korac atractives els cursos 94-95 i 95-96, davant equips com l'Asvel, el Scavolini i la Fortitudo de Djordevic i de Scariolo. En la 96-97 es va caure en vuitens de final de la Recopa amb l'Iraklis, i un altre històric conjunt grec, l'Aris, va frenar la trajectòria bagenca a la Korac el curs 97-98, en el qual es va gua-nyar la lliga.

L'última participació va ser a l'Eurolliga 98-99, quan es van jugar 16 partits i amb adversaris tan il·lustres com la Cibona de Zagreb, el Maccabi , el Zalgiris, el Panathinaikos, l'Estrella Roja i el Fenerbahçe. Després d'entrar al play-off, vint anys després, el Baxi treu el cap a Europa.