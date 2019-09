Escolta la nova cançó de la Grada d'Animació per animar el Baxi

La Grada d'Animació del Baxi Manresa ja escalfa motors per a l'inici d'una nova temporada a la Lliga Endesa. Els membres més sorollosos del pavelló han preparat una nova cançó per animar als homes de Pedro Martínez i esperen que la resta d'aficionats els hi donin suport per fer del Nou Congost un infern vermell.

La nova cançó es titula «Estic amb Tu» i parla de l'orgull de la ciutat pel seu equip. La lletra vol demostrar l'estima que els supporters senten pel Bàsquet Manresa: «Volem un pavelló calent, alegre i optimista. Us necessitem a totes i tots ben engrescats i predisposats a passar-ho d'allò més bé», afirmen des de la Grada.