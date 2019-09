Baxi-Unicaja: Pedro Martínez demana esforç i ambició

Sense Yankuba Sima, amb una lesió muscular a la cama dreta que farà que estigui de baixa unes setmanes, ni amb Ryan Toolson, el Baxi farà aquesta tarda la seva estrena a la lliga davant l'Unicaja, un habitual en les primeres places a la lliga. El debut és complicat però és a casa, i això sempre dona esperances per a l'èxit amb el factor Congost de la banda manresana.

Pedro Martínez veu com molts dels seus jugadors «encara no han viscut mai l'ambient del Congost ni la lliga ACB, ara els arriba el moment i estan molt motivats. Jo crec que tindrem bons moments però que encara notarem moltes pujades i baixades en el nostre joc, és impossible que als 40 minuts estiguem a un gran nivell».

Al davant, l'Unicaja que ha fet variacions importants en la seva plantilla: «Han buscat un equip molt més físic que el que tenien la temporada passada. Segur que la seva plantilla és més poderosa que la nostra, però, tant avui com en tots els partits, podrem tenir possibilitats si donem el nostre màxim». La victòria és l'objectiu però l'entrenador del Baxi, que avui enceta la seva tercera etapa a la banqueta del Nou Congost, també diu que «estaré satisfet si veig una continuïtat en el treball, que hi ha bona feina tant en atac com en defensa. Per guanyar ens cal no tenir errades i estar molt concentrats. El nostre esforç ha de ser molt gran i ser ambiciosos».

Després de tot el festival amb les tècniques a l'amistós davant la Penya a Sant Julià de Vilatorta hi va haver consultes entre tècnics i àrbitres. Pedro Martínez exposa que «per a ells va ser una prova, i en van treure conclusions. Sí, ens han deixat clars els criteris de com es xiularan les passes, que no es podrà moure el peu de pivot, i que no permetran les queixes, que hi haurà més tècniques». Martínez ha vist una bona integració dels dos darrers jugadors arribats a la plantilla, Eulis Báez i Dulkys: «Són dos jugadors amb experiència, i no ha estat complicat que entrin en la nostra dinàmica. És possible que no tenir Toolson des d'aquest principi de temporada ens hagi fet canviar una mica l'estil de joc». Es va mostrar optimista en el procés de recuperació de Toolson: «Ja no li fa mal l'esquena, ara falta que ell vagi agafant la forma».



Milosavijevic, baixa andalusa



Amb incorporacions al seu equip com la dels pivots Gerun i Elegar, l'escorta Avramovic o el base Josh Adams, l'Unicaja es presenta amb una plantilla llarga i de qualitat al Nou Congost. L'única baixa és la del lesionat Dragan Milosavijevic, que en té per mesos.

Luis Casimiro, un altre veterà de les banquetes i campió el 1998 de lliga amb el TDK, afirma que «la del Manresa és una pista que sempre és molt complicada, amb un gran ambient. A més, el Pedro coneix perfectament la lliga i els seus equips sempre juguen molt bé amb les passades, això ens ha de fer ser sòlids en defensa. Serà clau, igual que prendre decisions encertades en l'atac. Com equip, encara ens estem coneixent».

Al Congost, el Manresa ha jugat 36 vegades amb l'Unicaja, amb 19 victòries i 17 derrotes. El 2005, en una primera jornada com avui, es va guanyar per 85-76.