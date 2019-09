El Baxi imposa la seva llei durant els quaranta minuts

El Baxi Manresa iniciava la temporada 2019-20 a la Lliga Endesa amb una meritòria victòria al Nou Congost davant l'Unicaja, un dels equips més potents de la competició domèstica (79-69).

El base nord-americà Frankie Ferrari feia una gran actuació, especialment des de la llarga distància, anotant set triples d'onze intents i quedant-se a un sol encert del rècord del club. Ferrari anotava 25 punts, repartia deu assistències i acabava amb un total de 30 crèdits de valoració. William Magarity (amb 14 punts i 4 de 9 en triples), Pere Tomàs (4 punts i 10 rebots) i Jordan Sakho (8 punts i 7 rebots) eren els altres jugadors destacats per part local. Per als andalusos, el base Josh Adams, amb 20 punts, era el jugador més destacat.



Encert inicial de Ferrari

Els manresans dominaven amb claredat en els primers minuts del duel, amb un Frankie Ferrari, que sortia en el cinc inicial juntament amb Jordan Davis, Pere Tomàs, William Magarity i David Kravish, molt encertat des de la línia de tres punts (anotava tres triples al primer quart). El conjunt dirigit per Pedro Martínez anava, a excepció del 3-5 inicial, sempre per davant en el marcador i arribava a tenir fins a set punts de marge respecte a l'equip andalús (16-9), i els podia mantenir fins al final del període inicial, al qual s'arribava amb un resultat de 20-14.



Solidesa defensiva manresana

El segon quart s'iniciava amb uns malaguenys molt desencertats en el llançament exterior, gràcies, en part, a les bones accions defensives del pivot Jordan Sakho, que col·locava dos taps de forma consecutiva. Posteriorment hi havia un parcial de 11-2 favorable als locals, amb Ferrari de nou com a protagonista, ja que anotava dos triples més per situar una diferència de tretze punts (31-18). Després d'un minut de temps mort demanat per Luis Casimiro, els manresans aconseguien mantenir la diferència per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un còmode avantatge (35-24).



Dinàmica semblant a la represa

En la segona meitat del matx la tònica no canviava gaire respecte a la primera, i el conjunt dirigit per Pedro Martínez fins i tot millorava el seu encert de cara a cistella, amb dos encerts més des de la línia de 6,75 d'un Ferrari que s'enfilava ja fins els 23 punts. Per contra, els homes de Luis Casimiro no trobaven la tecla per retallar diferències en l'electrònic. El Congost cada cop més vibrava amb el joc ofert pel seu equip, que entrava en els deu darrers minuts amb el matx molt ben encarrilat (58-43).



Victòria amb patiment final

En els deu darrers minuts, l'Unicaja augmentava la seva anotació i, amb el base Josh Adams com a un dels seus líders, forçava diverses pèrdues de pilota als bagencs i no permetien que aquests acabessin de sentenciar el matx. De fet, en el darrer minut el Baxi ho passava realment malament, ja que els malaguenys perdien per sis i eren a punt de situar-se a només tres punts, però Adams fallava el triple i acte seguit cometia una clara falta sobre Dani Pérez, que no fallava i anotava els dos tirs lliures corresponents. Posteriorment, Ferrari arrodonia la seva gran actuació amb dos encerts més d'un punt i instal·lava definitivament la tranquil·litat a un Nou Congost que celebrava la primera victòria de la temporada.