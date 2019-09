Ferrari haurà d'estar parat unes quantes setmanes

Ben aviat han començat els problemes en forma de lesions per al Baxi Manresa. I el principal protagonista és el jugador que va recollir tots els elogis per la seva actuació en la victòria (79-69) sobre l'Unicaja. De la glòria al quiròfan en unes poques hores. Aquesta tarda de dijous el Bàsquet Manresa ha comunicat que Frankie Ferrari, el base de 23 anys que va anotar 7 triples en el debut a la lliga Endesa, s'ha trencat l'escafoides i haurà de ser operat. Pedro Martínez no en podrà disposar a les properes setmanes.

Segons informa el Baxi, Ferrari té una fractura a l'escafoides de la mà esquerra, que es va fer en el partit de la primera jornada de la Lliga Endesa. Serà intervingut quirúrgicament les properes hores. L'evolució posterior a la cirurgia marcarà el seu plaç de retorn a la feina amb l'equip. Com a referència, la temporada passada també es va trencar l'escafoides l'ala pivot Marko Lukovic, el qual va estar de baixa un parell de mesos. En el cas de Ferrari potser es podria recuperar una mica abans, amb sis setmanes. És molt probable que el Manresa fitxi un base per suplir l'absència temporal de Ferrari.



Kravish, amb molèsties

A més de Ferrari, el Manresa també té amb problemes físics el seu pivot David Kravish. Va notar molèsties a l'abductor durant el partit de la primera jornada amb l'Unicaja. L'equip mèdic del Baxi Manresa estarà pendent de la seva evolució per determinar quant temps li caldrà per recuperar-se. El proper partit del Baxi és el dimecres vinent a la pista del San Pablo Burgos, l'equip entrenat per Joan Peñarroya.