Dani Pérez agafa la batuta al Baxi

Sembla ara poc probable que hi hagi una incorporació per tal de dotar de més recursos un Baxi que ha quedat disminuït en la posició de base per la lesió de Ferrari, i el paper de primer director en pista serà en les properes setmanes per a Dani Pérez. Per al jugador de l'Hospitalet de 29 anys, format al planter del Barça i ja amb àmplia experiència a la lliga ACB i a LEB Or, aquest rol no li és en absolut estrany i ja el va assumir durant la temporada passada al Gipuzkoa. L'equip va baixar però les seves dades personals van ser bones, entre els millors bases.

De 34 partits de lliga, Pérez va sortir de titular 31 vegades. La seva mitjana de minuts en pista va ser alta, amb 25. I la contribució en diferents valors estadístics va ser considerable: 7,1 punts (amb 27 anotats contra el Joventut), un 40% en els triples i 5,2 pel que fa a les assistències. Té l'experiència que havia de ser el complement del rookie Frankie Ferrari que va tenir un debut espectacular en la victòria per 79-69 amb l'Unicaja, dimecres al Nou Congost.

A més de Dani Pérez, també hi ha l'opció clara de tenir en pista durant alguns minuts com a base l'escorta Jordan Davis que té prou capacitat per aquesta posició. Ja en la pretemporada del Baxi, en alguns moments, Davis també va assumir aquesta responsabilitat. És força probable, així mateix, que el santpedorenc David Òrrit, que es manté vinculat al Barberà de la lliga EBA, viatgi a Burgos amb la resta de l'equip i ja està participant en els entrenaments del Baxi. Ja va jugar alguns partits la temporada passada amb el Manresa i s'ha de recordar que va debutar a la pista del Reial Madrid.

El que es continua entrenant, i cada cop a millor ritme, és Ryan Toolson, cada cop més recuperat de l'esquena, tot i que no arribarà al partit de dimecres davant el San Pablo Burgos de Peñarroya



Bones notícies de Kravish



La intervenció quirúrgica que s'ha fet a l'escafoide esquerre del base Frankie Ferrari ha estat un èxit, i s'espera que el temps de baixa del jugador sigui el més curt possible, potser un mes i mig. I pel que fa a David Kravish, que va sentir unes molèsties a l'abductor després del partit amb l'Unicaja, l'evolució que ha tingut ha estat positiva i ha pogut treballar amb la resta del grup a les ordres de l'entrenador Pedro Martínez. Per tant, si no hi ha res de nou, la baixa que tindrà el Manresa en el joc interior per al dimecres serà Yankuba Sima, i els altres dos cincs de l'equip (Sakho i Kravish) sí que estaran a punt per disputar el partit.