«El Burgos era una molt bona proposta per al camí professional que vull seguir»

Nascut fa 50 anys a Terrassa però ben manresà de sentiment des que va arribar al Bages com a júnior del TDK, Joan Peñarroya ja és un dels entrenadors amb més projecció de l'ACB. Va firmar una temporada històrica amb el Baxi el curs passat, ja que va tornar a jugar un play-off després de vint anys. Volia progressar i ell mai no va negar que esperava ofertes que es van concretar amb una del San Pablo Burgos, una entitat que té molt més potencial econòmic ara que el club del Congost. Peñarroya és qui porta el projecte de l'equip castellà, tot i estar pendent del que passa a Manresa, on té la família i un dels seus fills, el Marc, juga amb l'equip júnior Preferent del Catalana Occident. Com havia fet el pare. «Han guanyat els 3 partits que han jugat, el Barça i la Pe-nya seguits, que em sembla que no havia passat mai abans».

Com està sent l'experiència al San Pablo i a Burgos en les seves primeres setmanes?

M'hi trobo còmode, és un club nou que té només quatre anys però té força, es nota que aquest projecte té empenta. El president és Félix Sancho, amb negocis immobiliaris, i està apostant per l'esport. També col·labora amb clubs de futbol i d'handbol de la ciutat però el bàsquet és el que més tiba. Al Coliseum hi van deu mil persones; el partit amb el Kíev de Champions League va ser molt impressionant, veure com la gent es quedava per saludar l'equip. Hi ha 9.000 socis i aquest és un club que encara vol créixer més.

L'estiu passat va decidir fer el pas del Manresa al Burgos. Entén que hi hagués aficionats del Baxi a qui pogués sorprendre? Què el va fer decidir?

Quan tens una proposta sobre la taula has de valorar els diferents aspectes. En aquest cas, esportius, familiars, professionals. I per al camí com a entrenador que jo vull seguir, per al meu futur, l'oferta del Burgos era molt bona i em venia de gust acceptar-la. I tinc molt clar que a Manresa jo vaig gaudir d'un gran reconeixement personal que no tindré mai més.

El president Sàez va intentar convence'l que es quedés?

No, amb el Pepe jo hi tinc una relació excepcional, i vam parlar amb absoluta franquesa, com hem fet sempre. Va entendre les meves raons i jo espero que al Baxi li continuï anant tot molt bé, i estic convençut que estan fent les coses amb criteri. Les circumstàncies del Manresa ja les sabem tots, les seves dificultats, però també tota la capacitat de tirar endavant.

El seu substitut ha estat Pedro Martínez, l'entrenador que més partits ha dirigit actualment a la lliga ACB.

Sí, sembla que per sort s'han tornat a alinear els astres i el Manresa ha pogut aconseguir un tècnic top. Poca cosa puc dir del Pedro que no se sàpiga, de la seva trajectòria i les seves qualitats. Ens coneixem de fa molts anys i, quan estava a punt de fitxar ell, vam coincidir en un parell de viatges i sí que vam parlar. Però ell coneix molt Manresa i el club, tampoc no cal explicar-li gaires coses, ho té ben controlat.

En tot cas la plantilla del Baxi és força diferent de la que tenia vostè la temporada passada.

Nosaltres vam poder aprofitar l'impuls de jugadors que venien de la LEB Or i hi vam afegir altres homes més contrastats. Aquesta vegada hi ha jugadors més joves, uns rookies que venen amb unes referències molt positives. Ja s'ha vist en la primera jornada el toc que hi posa sempre el Pedro amb uns conceptes clars, amb molta atenció a la defensa.

La lesió de Frankie Ferrari ha estat un cop inesperat?

Sí, és una autèntica putada, no es pot qualificar de cap altra manera. Però segur que el Pedro trobarà bones alternatives i, per exemple, Jordan Davis, en l'etapa a la universitat, va jugat moltíssim de base, potser més que no pas d'escorta.

Se suposa que tindrà ara molts més minuts Dani Pérez. Un jugador que el va fitxar vostè per al Manresa?

Sí, quan es va comprometre amb el Baxi, jo encara hi era. El vam anar a buscar perquè crèiem que podia ser un jugador molt útil per a l'equip, té unes condicions per ajudar l'equip a la lliga.

El seu Burgos ha començat amb 3 victòries, dues d'europees i una a Fuenlabrada. Manté sis jugadors de la temporada passada i han fitxat peces de molt nivell. Tot li roda prou bé?

Però la pretemporada ha estat complicada. Hem tingut jugadors amb les seves seleccions, els bases lesionats, i vam tardar a estar tots junts. Aquesta primera setmana era important per a nosaltres, assegurar la classificació a la fase de grups de la Champions. I encara ens queda el partit d'avui i el de dissabte a Badalona. En onze dies haurem jugat cinc partits. Tenim jugadors molt físics perquè la lliga ho exigeix, però mirem de buscar un equilibri.

Creu que l'ambient que avui es viurà al Coliseum Burgos pot ser decisiu?

Vaig dir la temporada passada que, per a mi, els dos millors ambients a l'ACB eren al Congost i al Coliseum. Aquí al públic no és tan a prop. Però es nota que hi ha deu mil persones. En tot cas, no crec que al Baxi l'intimidi o l'impressioni.