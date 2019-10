San Pablo-Baxi: lleuger avantatge pel Burgos al final del primer quart (20-16, min 10)

El Baxi Manresa s'enfronta aquest dimecres al vespre al San Pablo Burgos, un adversari amb menys tradició però molt sòlid per una fermesa econòmica que cada temporada li permet construir unes plantilles molt competitives. En la primera jornada, els homes entrenats per Joan Peñarroya no van perdonar i es van imposar amb claredat en la visita al Montakit Fuenlabrada (76-87). El Manresa va tombar l'Unicaja per 79-69.

El conjunt local començava més inspirat i tenia les primeres avantatges en el marcador (9-5). A meitat del primer quart, els manresans s'afinaven i, gràcies a un triple de Guillem Jou, es posaven per davant en el marcador (12-14). No obstant, els burgalesos, molt seriosos en defensa, tornaven a posar-se per davant i acabaven el primer quart amb quatre punts d'avantatge (20-16).