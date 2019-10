El San Pablo té una plantilla poderosa per ser a dalt

La capacitat econòmica que té el San Pablo Burgos queda molt ben reflectida amb la plantilla de la qual disposa Joan Peñarroya. Hi ha sis jugadors del curs anterior i els fitxatges són d'un alt nivell, tot plegat per formar un equip amb possibilitats reals de lluitar per ser a la Copa del Rei i als play-off del títol, a més de fer un bon paper en la Champions League, el mateix torneig on competirà el Baxi.

La parella de bases del conjunt de Burgos és d'alta fiabilitat. Qui es manté és l'uruguaià Fitipaldo, que ja va demostrar habilitats sota les ordres de Diego Epifanio. Ara al costat té un jugador que coneix bé l'ACB i que ve de ser important a l'Iberostar Tenerife, un Ferran Bassas que és un home de plena confiança de Peñarroya.

L'escorta titular és un veterà de canell sempre a punt, el brasiler Vitor Benite. I com a relleu hi ha un Thad McFadden que, amb una ratxa d'efectivitat, pot trencar un partit. El tres titular és una de les novetats, l'ala nord-americà Jean Pierre Tokoto, molt complet i amb un plus físic important. Des de la banqueta hi ha les aportacions del triplista Àlex Barrera, que també va passar pel Congost.

El joc interior del San Pablo és complet i versàtil. En destaca ara l'aportació de l'ala-pivot Earl Clark que és un veterà de 31 anys, amb molts anys a l'NBA i que durant les últimes campanyes ha estat al Besitkas i al Buducnost. Hi ha més el plus físic del cubà Jasiel Rivero, i de relleus té la intensitat d'un Javi Vega i el talent de Miquel Salvó, un altre jugador que també va estar vinculat al Manresa.

Els dos sostres del Burgos són de plenes garanties. El pivot serbi Goran Huskic (2,10) i Augusto C. Lima (2,08 i 32 anys), un jugador amb llarga trajectòria a l'ACB.