El Baxi queda enrere al primer quart i ja no es recupera

El Baxi Manresa no podia assaltar la pista del San Pablo Burgos i queia derrotat per un resultat de 79-65, en un matx en què els bagencs es retrobaven amb el tècnic que els va dur cap a l'èxit la temporada passada, Joan Peñarroya.

Els locals basaven el seu èxit en un gran segon quart, en què una segona unitat liderada per Thad McFadden obria un avantatge del qual els de Pedro Martínez, molt desencertats en el llançament, ja no es podrien recuperar. El Baxi provarà de refer-se d'aquí a només quatre dies, quan rebran l'Herbalife Gran Canària, que encara no coneix la victòria, al Nou Congost (12.30 hores). En aquest partit, tant Martínez com l'ala pivot dominicà Eulis Báez s'enfrontaran a l'equip on militaven la temporada passada.



Lleuger avantatge inicial local

El conjunt local, empès per una fidel afició que omplia de cap a peus el Coliseum, saltava a la pista amb més inspiració i tenia els avantatges inicials en el marcador (9-5). A meitat del primer quart, els manresans aconseguien afinar-se i, gràcies a un triple anotat per l'escorta llagosterenc Guillem Jou, que sortia en el cinc inicial, es posaven per davant en el marcador (12-14). No obstant, els burgalesos, molt seriosos en el treball defensiu, tornaven a posar-se per sobre i acabaven el primer quart amb quatre punts d'avantatge (20-16).



El Burgos obre forat al descans

En el segon quart, els homes dirigits per Joan Peñarroya ampliaven l'avantatge gràcies a dos triples anotats (26-18), que obligaven Pedro Martínez a demanar temps mort per intentar fer reaccionar el seu equip. Els locals estaven molt encertats des de la línia de 6,75 metres, especialment l0escorta nord-americà Thad McFadden, que liderava la segona unitat del seu conjunt i arribava al descans amb uns registres d'onze punts i tres triples de cinc intents. Per part manresana, destacava l'escorta Jordan Davis, que feia set punts seguits, però no podia evitar que els homes burgalesos arribessin a la mitja part de l'enfrontament amb una diferència prou important en l'electrònic (43-29).



Màxima burgalesa de 17 punts Tornant dels vestidors, el San Pablo evidenciava el seu major ritme (han disputat quatre partits en vuit dies, per dos dels manresans) i mantenia la renda a l'equador del tercer quart (49-35) davant un Baxi que no millorava el seu encert de cara a cistella. Tot seguit, apareixia l'argentí Juan Pablo Vaulet per anotar amb facilitat i situar el seu equip a onze punts. Pedro Martínez provava una defensa zonal per frenar el seu oponent, però Fitipaldo i Benite la trencaven amb dos triples per posar la màxima diferència del duel (62-45).



El Baxi no té possibilitats

En els deu darrers minuts tornava a entrar en escena Jordan Davis, que anotava vuit punts seguits i situava el seu equip a només nou punts, però entre Bassas i Benite, novament des de la llarga distància, tornaven a distanciar els locals (70-55). En el tram final, els manresans no aconseguien acostar-se i posar la por al cos al seu rival, que, amb un McFadden que tornava a aparèixer, feia vibrar la seva afició i s'enduia la segona victòria.