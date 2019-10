El Nou Congost es converteix en el pavelló millor connectat d'Europa

Fibracat, el Bàsquet Manresa i l'ajuntament han presentat la nova disponibilitat de connexió que es podrà viure al pavelló municipal del Nou Congost. L'aposta que ha fet Fibracat, l'operador global de telecomunicació en català amb seu a la capital del Bages, permetrà que fins a 6.000 persones, arribat al cas, es puguin connectar de forma simultània a Internet i pugin, si ho desitgen, trasmetre en streaming.

Els aficionats del Baxi Manresa podran gaudir d'aquesta gran velocitat des del partit d'aquest diumenge al migdia davant de l'Herbalife (12,30 hores). S'han instal·lat dotze antenes, dos quilòmetres de cable de fibra òptica i la potència total és de 10 gigues simètriques. La inversió ha estat de 20.000 euros,

Merixell Bautista, cofundadora de Fibracat, ha afirmat que "convertim el Nou Congost no tan sols en el pavelló més connectat de la lliga ACB sinó de tot Europa, amb una supercapacitat i una potència fins ara desconegudes", El vicepresident del Bàsquet Manresa, Jordi Singla, s'ha felictat d'aquesta col·laboració i el regidor d'esports, Toni Massegú, s'ha manifestat molt satisfet "per aquest avanç tecnològic que és molt positiu per a la ciutat". En referència a l'amplicació del Nou Congost ha afirmat que "estem buscant consensos i esperem que en aquesta legislatura, fins el 2023, concretar més el possible projecte".

A més, Fibracat es convertirà oficialment en els proper dies en un important coespònsor del Bàsquet Manresa. L'acord entre l'empresa i el club es prersentarà en vigílies del debut del Baxi en la Basketball Champions League a mitjans d'aquest mes d'octubre.