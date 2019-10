El pitjor encert en triples en tres anys

Segurament sigui només una dada estadística puntual d'un sol partit però el 13% d'efectivitat del Baxi Manresa al Coliseum Burgos va tenir el seu pes en la derrota de l'equip, com va reconèixer Pedro Martínez al final del partit. En la lliga Endesa aquest ha suposat el registre d'encert més baix per part dels manresans. I, curiosament, per trobar-ne un altre de pitjor cal anar just tres anys enrere, en un altre 2 d'octubre però del 2016 en un primer partit de lliga Endesa al Nou Congost davant del Barça, en el qual uns i altres es van fer tots un fart de fallar com va deixar ben clar el resultat final de 50-56 que es va donar aquell dia, en el qual l'ICL Manresa es va quedar amb només el 4% en triples.



Dos triples de 47 tirs



De fet, aquell partit de fa tres anys entre els equips que eren dirigits per Ibon Navarro i el grec Giogios Bartzokas es manté com el més horrorós de dos equips a l'ACB des de la línia de 3 punts.

El Manresa va anotar 1 de 24 llançaments, el que dona un 4,16 d'efectivitat en els tirs de tres. Va ser Scott Suggs (1 de 8) l'únic que va aconseguir convertir, i va ser el màxim anotador local, amb els 14 punts que va aportar. Pere Tomàs, l'actual capità de l'equip, va fer 6 punts amb un 0 de 2 intents des de la línia. Eren a la plantilla, tot i que aquell dia no van disputar cap minut, el vigent director esportiu Román Montañez i Guillem Jou. Però el Barça es va quedar a prop dels números del Manresa amb un 1 de 23 també per al record, que és el 4,34%. Van fallar alguns dels millors especialistes, com Oleson (0 de 3) i el suec Marcus Eriksson, que tampoc va veure anella (0/4). Aquella no va ser una temporada profitosa per a l'ICL, que acabaria descendint i només va ser capaç de guanyar 5 partits.



Contrast amb el primer partit



Al Coliseum de Burgos, el Baxi va anotar 3 cistelles de tres dels seus 23 intents, i encara dues de les encertades van ser durant el primer quart, obra de William Magarity i Guillem Jou. La tercera va ser firmada per Jordan Davis quan el matx ja era més avançat; el jugador nord-americà va fer una sèrie d'1 de 4. Magarity no va tenir el dia (1/5) i no van encertar cap vegada Dani Pérez (0/4), Pere Tomàs (0/4), Dulkys (0/2) ni Eulis Báez (0/2). El percentatge més alt (50%) va ser el de Guillem Jou, un bàsquet de dos intents.

Les estadístiques de triples del Baxi a Burgos van contrastar amb les de la primera jornada, quan es va guanyar per 79-69 l'Unicaja. Si amb el San Pablo el Manresa tan sols va sumar 9 punts en triples dels 65 anotats (derrota final per 79-65), en el partit al Congost amb els malaguenys van ser gairebé la meitat dels punts els que van ser aconseguits des de la línia de tres. Dels 79, un total de 39 (amb els 13 triples) van arribar gràcies als tirs exteriors.

A més, el percentatge del Baxi va ser molt alt, amb el 42% (13 de 31), afavorit sobretot pel dia farcit de punteria de Frankie Ferrari, el qual va aconseguir un 7/11 (64%), amb Magarity a prop, gràcies a les seves 4 cistelles de 9 tirs (44%).

En la primera jornada de lliga es va notar clarament la cada cop més gran rellevància del triple en el joc d'atac dels equips. El 42% del Manresa va ser tan sols el vuitè millor registre, superat pels que van tenir el RETAbet Bilbao (58%), el Baskonia (50%), el Saragossa (47%), el Madrid (46%), l'UCAM Múrcia (45%), l'Estudiantes (44%) i el València (43%). Els bagencs van igualar amb el seu 42% amb el Betis i un Obradoiro que contra el Barça va provar 36 triples i en va encertar 15..

El 13% del Manresa amb el seu 3/23 davant del San Pablo no és la pitjor sèrie d'aquesta lliga. El Joventut va signar un 3 /25 (12%) en el seu partit amb el Madrid.