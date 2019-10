El Baxi buscarà la segona victòria al Congost encara sense Toolson

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, no dóna massa importància a les 2 derrotes en 2 partits que té l'Herbalife Gran Canària, rival aquest diumenge (12,30 hores) del seu equip al Nou Conogst.. "És anecdòtic a aquestes alçades. Els hem vist jugar i no ho han fet malament però ara encara hi ha moltes incògnites". Martínez recorda que de la temporada passada, quan ell dirigia el Gran Canària, "només queden dos jugadors, l'equip ha canviat molt i té un nou entrenador". Es tracta del grec Fotis Katsikaris que ha fitxat jugadors molt reconeguts i de gran talent com Bourousis, Okoye, Burjanadze, Shurna, Cook o Demonte Harper, fins ara el seu màxim anotador. L'Herbalife ha perdut a casa amb el Saragossa i a la pista de l'Estudiantes.

Pel que fa al Baxi, que es va imposar en la primera jornada a l'Unicaja i que va perdre dimecres a Burgos, Pedro Martínez ha descartat que contra l'Herbalife pugui jugar Ryan Toolson. "està entrenant amb l'equip, però no hi ha data de tornada". Les baixes que es mantenen són les del base Frankie Ferrari, operat de l'escafoide esquerre i que en té per vàries setmanes, i la del pivot Yakumba Sima. Pel que fa a Guillem Jou, que es va fer un esquinç al turmell esquerre en l'entrenament de divendres, l'entrenador explica que "no està descartat, és un jugador molt fort i amb bona mentalitat. El seu esquinç li permet posar el peu a terra però si juga no ho podrà fer amb les millors condicions".