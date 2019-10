Baxi-Herbalife: segueix la narració del partit, quart a quart

El Baxi 2019-20 de Pedro Martínez juga el seu segon partit de lliga al Congost, i altra vegada contra un dels rivals potents. Encara que no hagi guanyat en les dues jornades de competició, l'Herbalife arriba amb una plantilla completíssima i amb la necessitat de no fallar. Per batre'l, el Manresa necessitarà la màxima connexió amb la grada, precisament el dia que l'afició ja podrà gaudir de la rapidesa que atorga la nova cobertura de fibra òptica instal·lada per Fibracat.

Els locals, com és prou sabut, no arriben en les condicions més òptimes a un partit que, en cas de victòria, reforçarà la confiança en els partits al Congost que hauria de ser una de les armes de l'equip per aconseguir una temporada el més reeixida possible. La baixa de Frankie Ferrari, que, segons el club, no serà coberta fins que el base es recuperi de l'operació al braç esquerre, és un greu inconvenient i en el partit a la pista del Burgos no es va poder superar. A més, hi ha l'absència per lesió muscular de Yankuba Sima i ahir, a la roda de premsa prèvia, Martínez ja va confirmar que Ryan Toolson s'entrena amb la resta del grup però que avui no jugarà.

El qui podria participar-hi, tot i l'esquinç al turmell dret que es va fer en l'entrenament de divendres, és Guillem Jou. L'entrenador va dir al respecte que «és un jugador molt fort i amb bona mentalitat. L'esquinç sí que li permet posar el peu a terra, caldrà veure si avui també pot córrer. Però si juga, és evident que no ho podrà fer en les millors condicions».

Un adversari exigent

Pedro Martínez no dona gaire importància a les 2 derrotes en 2 partits de l'Herbalife. «Això, a hores d'ara de la lliga, és molt anècdotic. Els hem vist jugar i no ho han fet malament, però ara encara hi ha moltes incògnites en el sentit de com es definiran els equips i com acabaran jugant més endavant».

Eulis Báez i l'entrenador se les hauran avui davant un Herbalife en el qual han estat força anys, el tècnic en tres etapes diferents. En tot cas, si es mira la plantilla de la temporada passada, Martínez diu que «només queden dos homes, l'equip ha canviat molt i també té un nou entrenador».

Els jugadors que es mantenen són Rabaseda i Oriol Paulí. Entre els reforços destaquen sobretot els del veterà pivot Borousis, el de Javi Beirán, el base Omar Cook, l'ala Javi Beirán, l'ala pivot Shurna, un Stan Okoye que era estrella al Saragossa i l'escorta Harper, que és el millor anotador del conjunt canari en els partits disputats fins al moment.

Pedro Martínez adverteix que «ens enfrontem a un equip que té molta experiència i qualitat, però el més important de tot és pensar en nosaltres, fer un bon partit i ser el màxim de consistents»