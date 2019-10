El miracle Davis s'espatlla al final

Va faltar posar-hi la cirereta. El Baxi ho tenia gairebé fet, i després d'un altre gran esforç, els homes de Pedro Martínez eren a punt de tombar un altre rival superior en pressupost, en historial de jugadors. Com davant de l'Unicaja, la victòria hagués estat el premi al convenciment i al grau de talent que es barreja, en diferents formes, en aquest Manresa. Està clar que ahir el més espectacular va ser el de Jordan Davis quan, deslliurat d'haver de guiar l'equip com a base, es va deixar anar amb 28 punts als dos darrers quarts (18 i 10). Però hi ha també el treball incessant que hi posen jugadors com Pere Tomàs o Juanpi Vaulet, i les contribucions ahir més positives de jugadors com Dani Pérez o David Kravish, que va fer un pas endavant en aquest matx contra l'Herbalife.

Sense Ryan Toolson (amb el seu substitut Dulkys que porta 0 punts en 3 partits) ni Yankuba Sima, però sobretot sense Frankie Ferrari, els del Congost van aguantar en els dos primers quarts i perdien de només 7 punts. Després va arribar l'hora de la remuntada i de saber reaccionar en el darrer quart quan semblava que l'Herbalife s'escapava.

Jordan Davis i Kravish posaven la directa per posar un 74-71 quan faltaven 65 segons per acabar. Qui més qui menys ho veia fet, el triomf al sar-ró. Potser els jugadors del Baxi també, i aquest segurament va ser el gran problema. Després del temps mort de Katsikaris, tot va canviar i el miracle que havia dirigit Davis d'una forma brillant es va estroncar, es va trencar amb la cara de desil·lusió que et deixen aquestes situacions, dins i fora de la pista.

El primer mal senyal va ser quan Omar Cook va enfilar com un llamp el camí cap a sota la cistella del Baxi sense que ningú li barrés el pas. Era el 74-73 i la pressió va començar a tenallar als manresans. Dani Pérez es va quedar la pilota, va travessar per sota l'anella visitant i es va obrir per fer un tir des de quatre metres que era anotable però que va provar sense cap confiança i que, com no podria ser d'altra manera en aquests casos, es falla. L'Herbalife ja es veia capaç de tot i el català Oriol Paulí va anotar una altra cistella còmoda, tot deixant 16 segons per al Manresa. No va fer falta el Gran Canària, i va deixar tota la responsabilitat al Baxi defensant amb duresa i tallant els camins de passada a Dani Pérez, que va haver d'anar a buscar Davis per, a correcuita, buscar el bàsquet que fos salvador. Molt tancat i des de lluny, d'uns vuit metres, Jordan Davis va deixar anar la pilota, que quedava curta, i l'intent de cop de palmell de Kravish i de Pere Tomàs no reeixia. Derrota per tant, la segona de tres partits dels manresans.

Les sensacions van ser bones en un altre dia de màximes dificultats, i l'equip s'hi ha d'agafar mentre es van recuperant jugadors.



Pendents de Toolson i Báez



Després del matx, Pedro Martínez oferia dues notícies. La primera que Ryan Toolson ja està molt recuperat i que el voldria tenir per diumenge vinent a la pista de l'Estudiantes, «si els problemes burocràtics ens ho permeten». No els va aclarir, però es tracta de la documentació que dona com nacionalitzat per Azerbayan a Jordan Davis, que deixaria lliure una de les 2 places d'extracomunitari a la plantilla. Ara juga com americà, igual que Kravish, i amb Toolson ja serien tres. Al club es confia que tot es resolgui aquesta setmana. Davis ha arribat a jugar amb la selecció de l'Azerbayan.

L'altra novetat és la lesió d'Eulis Báez que, segons l'entrenador, té una lesió muscular i s'està en espera de saber-ne l'abast. Avui se'n poden conèixer més detalls. En tot cas pot ser baixa contra l'Estudiantes, matx en el qual tampoc no podran jugar encara ni Ferrari ni Yankuba Sima, aquest més proper pel retorn.