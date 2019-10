Pedro Martínez: «Ha estat un cara o creu, i hem fallat en defensa i en atac»

Pedro Martínez assumia amb calma la derrota al darrer instant, tot un disgust: «Ha estat un cara o creu, segurament abans de jugar ja hauríem firmat amb un final així. Nosaltres, però, en aquest últim minut hem fallat en defensa i en atac. Ells han aconseguit fer-nos dos bàsquets amb dues safates; en canvi, nosaltres hem provat un parell de tirs amb dificultat, dels que es poden fallar. Sí, el final ha estat cruel, però si la nostra der-rota hagués estat de 20 potser també ho díriem».

Pel que a dos dels jugadors de l'equip destacats, de Davis va dir que «segurament no és normal ni la primera part que ha fet ni tampoc estar tan encertat». Sobre Kravish va lloar la seva participació en el joc d'equip, «però encara té coses per millorar, sobretot en defensa». Sobre Ryan Toolson va dir que espera tenir-lo per al partit del proper diumenge a Madrid amb l'Estudiantes, «si els problemes burocràtics ho permeten». Pere Tomàs, capità del Baxi, creia que la derrota final «ha estat més per errors nostres que per mèrits del Gran Canària».

Fotis Katsikaris, entrenador de l'Herbalife, es mostrava alleujat després de les dues derrotes que acumulava l'equip a l'ACB. «Hem vist un partit de dues parts molt diferenciades. A la primera crec que havíem de tenir més marge. En la recta final, tot i quedar-nos sense Harper, la contribució que ha fet Oriol Paulí ha estat bàsica».