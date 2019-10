Toolson ja està llest per jugar i el club està pendent dels papers de Davis

Després del matx contra l'Herbalife, el tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, oferia dues notícies. La primera que Ryan Toolson ja està molt recuperat i que el voldria tenir per diumenge vinent a la pista de l'Estudiantes, «si els problemes burocràtics ens ho permeten». No els va aclarir, però es tracta de la documentació que dona com nacionalitzat per Azerbayan a Jordan Davis, que deixaria lliure una de les 2 places d'extracomunitari a la plantilla. Ara juga com americà, igual que Kravish, i amb Toolson ja serien tres. Al club es confia que tot es resolgui aquesta setmana. Davis ha arribat a jugar amb la selecció de l'Azerbayan.

L'altra novetat és la lesió d'Eulis Báez que, segons l'entrenador, té una lesió muscular i s'està en espera de saber-ne l'abast. Avui se'n poden conèixer més detalls. En tot cas pot ser baixa contra l'Estudiantes, matx en el qual tampoc no podran jugar encara ni Ferrari ni Yankuba Sima, aquest més proper pel retorn.