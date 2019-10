Els consells de Nacho Martín a Eulis Báez per 'sobreviure' a Manresa

Endesa Basket Lover ha reunit dos dels jugadors més veterans de l'ACB per mantenir una curiosa i interessant conversa repassant la trajectòria. Es tracta d'Eulis Báez i Nacho Martín, que van coincidir una temporada a Valladolid (2010/11) i una altra a Gran Canària (2013/14).

En el vídeo, Eulis Báez, incorporat aquesta temporada al Baxi, li demana consells a l'exjugador del Manresa per viure millor a la ciutat. Nacho Martín ni s'ho pensa, per deixar-li clar el més important: «Portar-te bé amb Román Montañez, és el que mana».

D'altra banda, l'actual jugador del Betis avisa sobre el canvi de temperatures entre les illes i Manresa, especialment a l'hivern: «Hi fa molt fred, no és Gran Canària, oblida-te'n». El dominicà, però, s'ho pren bé: «Ja m'abrigaré, em posaré tot guapo com tu per Saragossa». Finalment, Martín li diu a Báez que li enviarà una nota amb els millors restaurants i llocs per visitar a Manresa i en destaca la proximitat amb Barcelona.

A part de recordar els anys jugats a l'ACB i diverses anècdotes de quan compartien vestuari, Eulis Báez també li explica a Nacho Martín els motius pels quals segueix motivat de cara aquesta temporada que arrenca amb el Baxi: «El mateix de sempre, competir al màxim nivell, en una de les millors lligues del món. M'encanta competir contra els millors, i quan els guanyes dona més gust», afirma.