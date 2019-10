Pedro Martínez: «No ens hem sabut recuperar quan ells han tingut encert»

L'entrenador del Baxi Manresa Pedro Martínez va reconèixer al final del partit que «hem tingut moments dramàtics, quan ells han estat més encertats en els llançaments, nosaltres no hem estat capaços de recuperar-nos; també és cert que en el darrer quart, el nostre punt físic no era el millor, per sota de les nostres possibilitats. Han estat un cúmul de petites situacions que han fet decantar el marcador al seu favor».

El tècnic va afegir que «considero que en línies generals hem jugat bé. Hem defensat com toca molta estona però s'ha decantat la balança per alguns aspectes que no tenen a veure amb la tàctica. Hi ha jugadors joves del nostre equip que han d'aprendre a tenir més consistència en les pilotes dividides en els rebots. Segur que amb el temps h aprendran».

Pedro Martínez va comentar també que «sabíem que guanyar a la pista d'Estudiantes no seria fàcil. Ens podem lamentar tant com vulguem, però el millor és passar pàgina quan abans millor i pensar en el proper partit».

El tècnic d'Estudiantes, Aleksandar Dzikic va admetre que havia estat «un partit dur en una setmana dura per a nosaltres, havent d'entrenar sense dos jugadors i importants com són Vicedo i Scrubb. Ambdós han pogut jugar i han competit. Per a l'equip era important aquesta victòria, esperem que els jugadors vagin a més perquè no són conscients del potencial que tenen».