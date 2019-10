El Baxi entra a la Champions amb un nou espònsor de 50.000 euros

El Baxi Manresa començarà la seva participació en la Basketball Champions League (BCL) amb el partit de demà, a les 20.45 hores, amb el Polski Cukier Torun, que és l'actual líder a la lliga polonesa. En aquest primer partit al Nou Congost els jugadors manresans ja lluiran a la samarreta i també al camal dels pantalons, el logotip del que serà patrocinador únic per a la competició europea, Fibracat. L'empresa manresana, operador global de telecomunicacions, que va presentar dies enrere la nova cobertura de fibra òptica dins la instal·lació esportiva, queda ara vinculada al Bàsquet Manresa amb un acord per als partits de la Champions. Regió7 ha sabut que l'acord econòmic del patrocini és d'uns 50.000 euros, un ingrès important per al club.

En la presentació d'ahir al Nou Congost, Josep Sàez, president del Bàsquet Manresa, va valorar que «Fibracat vulgui fer un esforç per sumar-se al projecte de la nostra entitat. És una empresa de casa, que està en expansió, i és un orgull tenir-la al nostre costat».

La cofundadora de l'empresa Fibracat Meritxell Bautista va assegurar en el seu torn que «aquest era un moment important, tornar a Europa per al Bàsquet Manresa és un context en el qual nosaltres també volíem ser». A l'acte d'ahir també hi va ser Josep Olivet, CEO i cofundador de l'empresa.



L'aposta pel talent femení

L'acord que es va presentar ahir al migdia suposa també fomentar un escenari per posar en valor el talent femení

En el descans dels 7 partits que en principi ha de jugar el Baxi Manresa en la competició continental, hi haurà un partit amb un equip femení de la Catalunya Central. El primer de tots, demà, serà el CB Solsona i en l'acte d'ahir ja van estar presents l'entrenadora del primer equip, Sònia González, i la capitana, Anna Pujol. Seran les cadets del CB Solsona les que jugaran el partit a la mitja part del matx del Baxi i el Torun, demà. Bautista va anunciar que durant les properes setmanes s'obrirà la pàgina web per a la recepció de peticions dels clubs amb equips femenins que vulguin participar en els partits.