El Baxi fitxa Luka Mitrovic per suplir les baixes

El Baxi Manresa ha anunciat aquest dijous que es reforça per a les properes setmanes amb la incorporació de l'ala-pivot serbi Luka Mitrovic, que ja ha arribat a Manresa per començar entrenar amb els seus nous companys. Mitrovic ha signat un contracte amb el club del Bages per a les properes setmanes, per poder ajudar l'equip mentre durin les baixes d'interiors com Yankuba Sima i el vinculat Paco del Águila, que a hores d'ara tampoc pot entrenar.

Luka Mitrovic (nascut a Novi Sad el 21 de març del 1993), és un ala-pivot draftejat pels Philadelphia 76ers, però que ha desenvolupat la seva carrera a Europa i fins i tot a la Lliga Endesa. On va passar més temporades va ser a l'Estrella Roja, al seu país natal, on va debutar a l'Eurolliga. Després va disputar una temporada al Brose alemany, també jugant Eurolliga.

La temporada passada, el serbi va disputar 17 partits amb l'UCAM Múrcia en la que va ser la seva primera experiència a la Lliga Endesa. Va fer un total de 4,9 punts i 4,2 rebots per partit a l'ACB. A més a més, el darrer mes d'agost va ser també reforç en la pretemporada del València Basket.