Toolson: «Sembla que no se m'ha oblidat jugar durant aquests mesos!»

Conscient d'haver fet un gran partit contra el Polski CuKier Torun, amb 21 punts en 18 minuts, i recupera després de gairebé sis mesos absent per lesió, Ryan Toolson va fer una mica de broma: «Sembla que no se m'ha oblidat jugar durant aquests mesos! La veritat és que, després de fer el primer triple, ja m'he trobat molt bé a la pista i he mirat d'ajudar al màxim l'equip». Dimecres vinent, el Baxi Manresa rep el Lietkabelis lituà al Congost. Toolson ja podria jugar també diumenge, segons el tècnic Pedro Martínez, cosa que faria que Jordan Davis fos el nord-americà descartat.