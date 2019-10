Baxi - Iberostar Tenerife: segueix el partit, quart a quart

El Baxi Manresa rep aquest diumenge, 20 d'octubre, l'Iberostar Tenerife, a partir de les 12.30 hores, en partit de la cinquena jornada de la Lliga Endesa.



Inici fulgurant aturat pels canaris (22-19)

Amb Toolson a l'equip inicial, els primers minuts han destacat per la bona defensa de Kravish sobre Shermadini, al qual només ha deixat anotar el primer bàsquet del partit, i per l'excepcional moment de forma de Pere Tomàs. L'ala de Llucmajor ha anotat els vuit primers punts del seu equip, amb dos triples inclosos. Aquest fet, unit a un altre llançament de tres anotat per Toolson en transició, ha provocat que Txus Vidorreta hagi hagut de demanar temps mort amb tres minuts i mig jugats amb un clar 11-2 al marcador.

Els illencs han sortit de l'aturada amb un 2+1 de Marcelinho, però seguien sense poder aturar un Pere Tomàs que exercia de factor decisiu amb una acció de línia de fons ben assistit per Kravish i amb un altre bàsquet que suposava el 15-8. Abans, Shermadini també havia anotat amb tir addicional. L'entrada d'Iffe Lundberg a la pista ha estat saludada amb aplaudiments pel pavelló i el Baxi seguia provant-ho de tres en el moment en què Pere Tomàs era rellevat per Vaulet amb 12 dels 15 punts del seu equip al caseller.

Enmig d'un intercanvi de cistelles, Pedro Martínez feia debutar Marc Peñarroya per donar descans a Dani Pérez. Ha sortit Sakho per Kravish i Shermadini ha trobat més lloc a l'interior per reduir la diferència (17-14). Sense el base titular, ni Toolson, ni Pere Tomàs a la pista, l'Iberostar ha fet servir la rotació per situar-se a un punt (17-16), amb dos tirs lliures de Yusta. El Baxi havia errat un atac amb tres possessions i estava encallat fins que Báez ha anotat un triple. Però novament Yusta l'ha respost (20-19), també des de la distància. Un bàsquet inversemblant de Sakho i una errada en la penetració de Lundberg (22-19) han finiquitat el primer quart.



Embús del Baxi en atac (31-39)

El segon període ha començat ple d'imprecisions fins que Iffe Lundberg ha clavat un triple als gairebé dos minuts de joc (22-22). Poc a poc, Pedro Martínez refeia l'equip inicial, amb els tres exteriors de nou a la pista, però el joc d'atac ara no funcionava. Quatre minuts i mig sense anotar, tot i que l'Iberostar només ho ha castigat amb cinc punts de Yusta (22-27), que donava el primer avantatge al seu equip. Pedro Martínez ho ha hagut d'aturar amb un temps mort urgent.

Tot i que el sistema s'ha jugat bé a l'inici per un bàsquet de Báez, semblava que el moment era ara dels canaris. Entre Lundberg i Yusta disparaven l'avantatge fins als set punts (24-31) i, a darrere, l'equip de Vidorreta tancava bé la cistella davant del poc encert exterior manresà. El Baxi només ha anotat tres punts en gairebé vuit minuts i un rebot en atac de Shermadini més addicional situava onze punts d'avantatge per als insulars (25-36) davant d'un Congost mut.

Dani Pérez, amb una arrencada de caràcter, ho ha solucionat amb un 2+1 amb falta de Salin a la seva penetració (28-36). Però un altre bàsquet amb addicional en una continuació de Guerra deixava la situació tal com estava (28-39). Per sort, Dulkys ha respost aviat amb el seu primer triple (31-39) i el base local arrencava una falta en atac a Marcelinho. Els dos darrers atacs no han reeixit i els dos equips han marxat al vestidor amb vuit punts d'avantatge per als forasters.