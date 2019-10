L'1x1 del Baxi contra l'Iberostar Tenerife

DANI PÉREZ 4

Ha començat bé, però no ha trobat mai el ritme de joc adequat. Jugar 30 minuts no l'ajuda.

MARC PEÑARROYA 5

Se l'ha de jutjar més pel caràcter a l'hora d'afrontar una situació límit que per l'encert.

RYAN TOOLSON 4

Prou fa intentant aguantar el ritme sortint d'una lesió tan dura. Desencertat i controlat.

GUILLEM JOU 4

Ha sortit en el moment més complicat i ha aportat intensitat sense gaire control.

DEIVIDAS DULKYS 4

No ha estat el seu pitjor dia, tot i que és lluny de poder ser un factor determinant.

PERE TOMÀS 6

Inici espectacular que no ha tingut continuïtat. No ha controlat en cap moment Yusta.

JUAN PABLO VAULET 4

Ha intentat ser dur, però li han passat per damunt. Li segueix faltant finesa.

EULIS BÁEZ 4

Deu punts anotats, però el pitjor en l'estadística +/-. Sobrepassat en tot moment.

WILLIAM MAGARITY 2

Si no anota encert en el tir, no aporta res i el seu posat, fred, no ajuda a valorar-lo millor.

JORDAN SAKHO 2

Una ombra del jugador que va iniciar la temporada passada. No té ni intensitat.

DAVID KRAVISH 7

L'element que ha aportat més, tot i els evidents problemes físics amb Shermadini.

LUKA MITROVIC 6

No és fàcil sortir en el moment en què ha sortit i fer aplaudir el públic. Meritori.

PEDRO MARTÍNEZ 3

Té absències i gent en baixa forma, però se li ha d'exigir més inventiva per afrontar-ho.