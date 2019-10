La plantilla del Baxi rapa Marc Peñarroya pel seu debut a l'ACB

No hi ha qui s'escapi de la tradició al vestuari del Baxi Manresa. Jugador que debuta a l'ACB, jugador que acaba amb el cap rapat. A la temporada passada li va tocar al santpedorenc David Òrrit i aquest dilluns ha estat el torn del júnior Marc Peñarroya. El fill de l'exjugador i extècnic del Manresa Joan Peñarroya va jugar contra el Tenerife els primers minuts a la màxima categoria del bàsquet estatal. Va ser un mal partit col·lectiu (61-81), però l'equip ja intenta passar pàgina i avui ha tornat a l'entrenament. En acabat, els barbers no han tingut pietat de Peñarroya i només li han deixat intacte el serrell.





????? L'equip avui ha tornat a la feina

?? Però... la TRADICIÓ és la TRADICIÓ

?? Marc Peñarroya ha passat pel "barber"



?? Cada día se parece más al padre, oye...



????? El equipo ha vuelto al tajo

?? Pero la TRADICIÓN es la TRADICIÓN

?? Peñarroya ha pasado por el "barbero" pic.twitter.com/tGNYanT6K9 — BAXI Manresa (@BasquetManresa) October 21, 2019