Pedro Martínez. «El Lietkabelis és clarament millor equip que el Torun»

El Baxi Manresa buscarà aquest dimecres, davant del Lietkabelis lituà, la segona victòria dins del grup A de la Basketball Champions League (BCL). L'equip del Congost té encara les baixes dels lesionats Ferrari i Sima, i tampoc no jugarà aquest partit el nou fitxatge, Luka Mitrovic. Es prefereix que vagi agafant el ritme i no gastar un dels quatre canvis que es poden fer durant la primera fase de la competició.

Qui tornarà a entrar a la convocatòria serà el base júnior Marc Peñarroya. I també Jordan Davis, descartat a l'ACB per no tenir validat el seu passaport d'Azerbaidjan, però que en competició europea no té cap impediment per jugar. De tota manera la seva sitaució és incòmoda tant per al jugador com per al club. Martínez ha reconegut que "no és quant, quin serà el dia límit, però el normal és que si no s'arrenja el tema, prenguem una decisió. Ateses les circumstpancies, el jugador s'està entrenant prou bé, no en tinc queixa". Els dis extracomunitaris del Manresa, que participen tant en la lliga ACB com en la Champions, són Kravish i Toolson que va reaparèixer fa una setmana en la victòria del Baxi sobre el Torun per 85-81, amb 21 punts i sense decisiu en els minuts finals.

Sobre l'adversari del partit que començarà a les 20,30 al Nou Congost, Pedro Martínez en diu que "clarament per a mi és superior al Torun. va perdre per només un punt a la pista del Dinamo Sàsser i van tenir moltes possibilitats de victòria. Tenen un home que coneixem bé com és el Zeljko Sakic que marca molt el seu joc d'atac, l'he vist en bona forma. A més disposen d'un base americà molt generador, que els hi marca el ritme. A més tenen un pivot americà rookie amb molta energia, Femi Olijobi.

Com la majoria d'equips lituans, els seus ales són uns bons llançadors amb jugadors com Lipkevicius i Disma, a més del serbi Stefan Sinovic, que també és un molt bon jugador". Fins ara, en les competicions europees, el Bàsquet Manresa només s'havia trobat amb un equip lituà, el Zalgiris Kaunas. Va ser en l'Eurolliga de la temporada 1998-99 quan precisament el Zalgiris es va proclamar campió del torneig.