El Baxi sap sentenciar a Europa

Segon partit de Champions per al Baxi i segona victòria. L'equip té al davant encara moltes incògnites, el retorn de Ferrari és necessari i ahir, qui sap, potser va ser el darrer matx amb el Manresa de l'irregular Davis. No va ser un partit rodó, i altre cop es van veure mancances, però es va demostrar un esperit que va portar cap al triomf quan el Lietkabelis va empatar i podia crear dubtes.

Amb un 69-68 i amb menys de 2 minuts per jugar, el Baxi va fer unes possessions en atac modèliques, tot movent la pilota amb sentit buscant sobretot un Kravish que, anotant des de sota, va trencar fins a 76-68 que els lituans ja no van remuntar, amb l'exmanresà Sakic amb poca sort en aquests moments decisius.

La connexió entre Davis i Kravish va provocar els primers 6 punts per al Baxi. Pedro Martínez havia tret en el cinc inicial Vaulet, en la posició de quatre, per poder encarregar-se del marcatge de Sakic, vell conegut dels aficionats manresans. Però al joc del Baxi li mancava continuïtat i aviat l'entrenador va decidir que entrés en pista Magarity per Vaulet.

Ambdós equips s'esforçaven en els primers minuts però les accions en atac eren poc clarividents i van ser les defenses les que van imposar-se en aquests inicis. Jordan Davis, després de protagonitzar un parell de jugades individuals sense producció, va arribar a agafar rebots en atac però tampoc no anotava.

Marc Peñarroya entrava per Dani Pérez i Toolson per Davis amb cinc punts d'avantatge pel Lietkabelis. Els lituans no havien fet gran cosa, havien aprofitat la inconsistència de l'equip local que també posava en el parquet Dulkys. Amb Ryan Toolson assumint galons, el Baxi perdia de només 2 punts al final del quart.

La mala notícia quan el joc es va reprendre va ser la lesió al turmell esquerre d'un Marc Peñarroya que va rebre l'impacte d'un rival. El fill de Joan Peñarroya havia fet un triple que no va pujar al marcador en arribar fora de temps. El Baxi es va anar centrant, Dani Pérez ja es va mostrar més inspirat en la direcció i els triples van començar a entrar per agafar una renda favorable que va ser de 7 punts. Davis, a la setena, va fer el seu primer bàsquet i la gran intensitat de Juanpi Vaulet va mantenir al davant un Baxi que, de tota manera, va anar perdent gas en els minuts previs al descans. Els de Pedro Martínez, que no estava gens content del que veia, guanyaven per només dos punts (32-30) quan es va arribar a la mitja part.



El Lietkabelis ho complica



Tot el que no li havia entrat durant la primera part (1 cistella de 10 tirs) ho va transformar un Jordan Davis en començar el tercer quart, amb 6 punts seguits. Tot i que Magarity, que ja havia fet tres triples, va haver de sortir de la pista per un cop que li va obrir una cella, el Manresa tenia un avantatge de 6 a 8 punts en el marcador.

Dani Pérez tenia una estona de descans i era Davis qui assumia la direcció, amb Toolson d'escorta, un cop més el jugador més fiable dels manresans per anotar. Els lituans es mostraven ara en crisi i la tornada de Magarity coincidia amb un nou triple de Toolson que col·locava un 53-41 a dotze minuts del final.

El Baxi va sobreviure els darrers instants del tercer quart sense base però la seva renda va ser escurçada fins als 5 punts. Amb un 59-53 qui va tornar a la pista va ser Jordan Davis, amb Dani Pérez de base. I el partit es va complicar amb l'antiesportiva que els àrbitres van marcar a Kravish. Lekunas va errar els dos tirs lliures però un triple de Normantas va ser l'empat (59-59) amb set minuts al davant. Per sort, Magarity tenia anit la mà calenta i el seu quart triple va arribar providencial. El Lietkabelis va plantar cara fins al 69-68 però la sang freda local va decidir.