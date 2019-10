Jordi Trias es retira del bàsquet a punt de fer 39 anys

Després d'una llarga i destacada carrera, Jordi Trias ha anunciat aquest dijous la seva retirada del bàsquet professional, a pocs dies d'arribar als 39 anys. El gironí Trias, ala-pivot de 2,06 metres i molt lleuger (92 quilos), va ser una peça fonamental per al retorn del Bàsquet Manresa a la lliga ACB en la temporada 2017-18 quan l'ICL va jugar a la LEB Or i va assolir l'ascens després de superar en el darrer play-off el Melilla per 3-2. Les seves mitjanes durant la temporada van ser de 27 minuts en pista, amb 13,2 punts, 8 rebots i 3,5 assistències, amb un 21 de valoració. La seva connexió amb el club i l'afició va ser patent durant els mesos en els quals va ser al Nou Congost.



Trías, nascut a Fornells de la Selva, va estar fins el 2004 al Girona de l'ACB, que el va cedir una temporada al Múrcia. Des del 2004 al 2010 va pertànyer al Barça on va aconseguir els seus èxits més destacats com van ser una Eurolliga, una lliga ACB, dues copes del Rei (MVP de l'edició del 2007 a Màlaga), dues Supercopes d'Espanya i dues Lligues Catalanes. Del 2010 al 2013 va ser al Joventut, per passar després a l'Andorra amb el qual va ser el MVP de la LEB Or en la temporada 2013-14, assolint l'ascens a l'ACB. Els seus últims equips van ser el València Basket (2015-16) on va coincidir amb Pedro Martínez, el Barça B (2016-17), el Manresa (2017-18) i el CB Girona, de LEB Plata, on va jugar durant la temporada passada.



Quan s'ha conegut la retirada de Trias hi ha hagut múltiples missatges lloant la seva vàlua humana i professionalitat. Des del seu compte de Twitter el Bàsquet Manresa li ha donat les gràcies "per tot el bàsquet que ens has donat i per un any increïble en què vam somiar junts". Pedro Martínez, l'actual entrenador del Baxi, l'ha qualificat com "un crac amb una actitud fantàstica. En dono fe".





ACABO UNA ETAPA MERAVELLOSA:



Després de 30 anys jugant a bàsquet dels quals 20 han estat com a professional, crec que és un bon moment per finalitzar aquesta etapa. Realment és complicat fer-ho, mentre escric aquestes línies em sento estrany i nostàlgic, — Jordi Trias (@jorditrias4) 24 de octubre de 2019