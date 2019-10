Ferrari entra a la llista però és difícil que pugui jugar a Madrid

El base Frankie Ferrari és la principal novetat del Baxi Manresa en la llista de jugadors que començaran dissabte una minigira de cinc dies. Diumenge al migdia, els bagencs disputen partit de la lliga Endesa a la pista del Reial Madrid i dimarts, el primer enfrontament a domicili de la Lliga de Campions a Estrasburg.

Ferrari es va lesionar en el primer partit de lliga contra l'Unicaja i va ser operat d'un trencament de l'escafoide de la mà esquerra. El tècnic, Pedro Martínez, ha explicat que "veig molt just que estigui a punt per jugar a Madrid, però més probable per a Estrasburg". També ha admès que "encara té dolor en algun aspecte del joc, com en passar la pilota o driblar. Crec que serà més un problema de perdre la por que no pas de forma física, ja que no l'ha perduda. Quan estigui apte per jugar, ho farà".

En els propers dos partits, Pedro Martínez haurà de descartar jugadors per complir la normativa de totes dues competicions. Diumenge ho haurà de fer amb Jordan Davis, a qui encara no s'ha convalidat el passaport d'Azerbaidjan, i dimarts amb Luka Mitrovic. A més, si entra Ferrari caldrà deixar fora de la llista un altre home per encabir-hi un cinquè basquetbolista de formació que substitueixi Marc Peñarroya. Tot i que no s'ha confirmat, tot apunta que seria David Òrrit, que davant de la falta de bases entraria a la fulla per als dos partits.