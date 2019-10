El Baxi mana durant quinze minuts a Madrid però el líder no perdona

El Baxi Manresa, dissetè classificat amb una sola victòria després de cinc jornades, s'enfrontava al Reial Madrid, líder de la lliga Endesa amb 5 triomfs. Ha tornat a jugar, després d'un mes lesionat per la fractura de l'escafoides al braça esquerre, el base Frankie Ferrari. En canvi, Mitrovic no ha sortit a jugar. El Baxi ha manat molts minuts però un parcial de 10-0 en la recta final del segon quart, que després ha estat un 16-2, ha posat el Madrid al davant. al descans (55-44). En acabar el tercer quart, l'equip de Pablo Laso venç per 76-60 i la derrota final ha estat de vint punts, 94-74.



Encert manresà al primer quart

Pablo Laso ha descartat Rudy Fernández per al partit d'aquest matí i ha tret un cinc inicial amb el jove Garuba acompanyant Llull, Causeur, Deck i Tavares. Pedro Martínez ha apostat per Dani Pérez, Dulkys, Vaulet, Eulis Báez i Sakho.Els manresans s'han posat amb un 0-4 favorable després de les cistelles de Vaulet i Báez. Garuba ha respòs amb un triple però el Manresa ha anat anotant en cada possessió que ha tingut en aquest inici. Sakho, per dues vegades, i Vaulet, han posat un 3-10 als tres minuts de partit. El balanç de tirs era de 5 de 6, amb només una errada de Dulkys.

Báez mantenia l'avantatge (5-12) amb un duel d'argentins molt interessant entre Deck i Vaulet. S'ha afegit al joc Kravish que ha anotat el 9-14 i la rotació bagenca ha continuat amb l'entrada de Pere Tomàs. L'equip blanc s'ha posat a només un punt i el triple de Llull, tot seguit, ha suposat el 16-14 amb un parcial d'11-2 per als de Laso. Però el dominicà Báez ha replicat amb el bàsquet de tres del 16-17 a tres minuts per acabar el quart. El Baxi ha tret Ferrari, Magarity i Toolson que ha convertit el 16-19. Llull s'ha inventat un 2+1 per fer un empat que ha trencat Ferrari amb un gran triple. Magarity ha posat el Manresa cinc punts amunt amb el 19-24. El principal botxí per al Baxi era Sergi Llull que ha tornat a lluir amb un inversemblant 3+1, posant el 23-24 ja al darrer minut. Un tap il·legal de Garuba a Kravish ha suposat el 23-26. El període s'ha tancat amb tdos tirs lliures de Tomàs després de rebre falta de Garuba. El mallorquí els ha encertat i el període ha acabat amb un 27-28 després de dos llançament des de la personal de Deck. Llull (10 punts) és el màxim anotador local i Báez (7) ho és pel Manresa.



Un parcial de 16-2 enlaira els blancs

El Madrid ha sortit fort amb un 6-0 en el segon quart, ratxa que ha tallat Pedro Martínez amb un temps mort. Kravish s'ha penjat de la cistella per anotar el 33-30 i Eulis Báez ha tornat a empatar amb un gran triple (33-33). Guillem Jou i Dulkys eren ara els ales del Manresa, amb Dani Pérez de base. Ha entrat a la pista Laprovittola pel Madrid i Kravish ha continuat anotant (37-37), arribant als 10 punts.

L'encert inicial dels madrilenys s'ha pogut aturar i Laso ha hagut de recorre al tandem de Campazzo i Laprovittola però tot i així el Baxi ha continuat plantant cara i el triple de Dulkys ha susposat el 39-40 a manca de menys de cinc minuts per al descans. Laprovittola ha fallat dos tirs lliures. Sakho ha posat el 39-42 quan Jou s'ha retirat a la banqueta, lesionat al turmell. Ferrari estava ara en pista. El Madrid ha encadenat un parcial de 8-0 per tornar a posar-se al davant, amb una esmarxada de Tavares que ha estat el 47-42. A més, Frankie Ferrari s'ha carregat amb la tercera falta. Deck ha fet més gran la ferida amb el 51-12, el que ja era un 12-0. Sakho ha trencat la sequera amb tirs lliures però Deck ha continuat sumant (55-44). L'ala argentí del Madrid ja és el màxim anotador local amb 12 punts. A la mitja part s'ha arribat amb 55-44 després d'un triple errat de Magarity. Pel Manresa, els que porten més punts són Kravish i Báez, amb 10 punts cadascun, seguits de Sakho amb 8.



Només 3 punts en cinc minuts

Ambdós equips han tornat a la pista amb els mateixos cincs del principi, només amb el canvi de Pere Tomàs per Vaulet. La potència i alçada de Tavares fa estralls sota la cistella i ha posat el 59-44. L'equip manresà ha pogut anotar els primers punts amb un triple de Ferrari, acabat d'entrar per Dani Pérez. Sakho ha arribat a les tres faltes, igual que Vaulet. però la duresa defensiva manresana almenys estava aconseguint que el Madrid aturés la producció.

Pedro Martínez ha rellevat Eulis Báez, també amb tres faltes, i qui ha entrat ha estat Magarity. Llull ha posat el 61-47 i la màxima diiferència, fins el moment, de l'equip castellà ha arribat amb una cistella de Causeur, la del 63-47. En cinc minuts, el Manresa només portava 3 punts, els del triple de Ferrari.

Juanpi Vaulet ha estat el primer en arribar a les 4 faltes comeses i Garuba ha posat el 65-47 i sort que està fallant tirs lliures. Ha entrat Ryan Toolson per mirar de tornar a sumar però qui ho ha fet, en un contraatac, ha estat Magarity que després ha rebut un tap espectacular de Tavares. Deck, ja amb 15 punts, ha clavat eun triple, ben respòs per Toolson (68-52). El Baxi no es deixa anar i un nou contracop de Magarity ha estat el 68-54. Un minut de Pablo Laso ha fet recuperar els 19 punts de marge per als blancs (73-54). Pere Tomàs ha escurçat amb tres tirs lliures. Llull i Toolson, des de 6,75, han deixat el 76-60 al final del quart, amb el jove Nakic jugant en el Madrid.



Derrota per 20 punts

El darrer capítol ha començat amb un intercanvi de cistelles que afavoria el Baxi que així impedia que els amfitrions s'escapassin més. Walter Tavares ha posat el 80-63 de seguida replicat per un Kravish que ja portava 12 punts. Randolph s'ha estrenat i ha posat els 20 punts de marge amb un 75-65 a cinc minuts per acabar.

Vaulet i el tercer triple de Ferrari han retallat fins el 85-70 a manca de quatre minuts pel final i Mario Nakic ha respòs amb un rebot ofensiu i després ha fet el triple del 90-70 amb dos minuts per jugar. Sakho ha anotat 4 punts seguits i el Baxi ha escurçat una mica més el marge amb el 92-74 quan Ferrari ha comès la cinquena falta, en atac davant Laprovittola. El partit ha acabat amb una cistella de Jordan Mickey, la del 94-74. marcador definitiu,

Pel Madrid, els màxims anotadors han estat Deck (18 punts), Llull (17) i Tavares (16). En el Baxi n'han fet 12 Kravish i Sakho, seguits per Vaulet (10), Báez (10), Ferrari (9), Toolson (7), Magarity (6), Pere Tomàs (5) i Dulkys (3). No han anotat ni Dani Pérez ni Jou, lesionat al turmell abans del descans. L'ala-pivot Mitrovic no ha jugat.