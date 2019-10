Estrasburg i Baxi aparquen penes a Europa

Tercer capítol del pelegrinatge del Baxi Manresa a la Champions League, el primer a fora i en pista de l'Estrasburg francès. Després de la derrota per 94-74 davant del Madrid de diumenge, l'equip de Pedro Martínez va fer una nit a la capital d'Espanya i ahir va fer un entrament al mític Magariños, el pavelló antic de l'Estudiantes, i a la tarda es va desplaçar a Franca per via aèria. La tornada serà des de Basilea, també en avió, on els manresans es desplaçaran amb un autocar. Avui s'enfronten dos equips que a les seves respectives lligues domèstiques no van gens bé, de moment. El balanç és just el mateix, 1 victòria i 5 derrotes.

El SIG Estrasburg només s'ha imposat, això sí amb gran claredat (72-103), a Les Portel i ha perdut els tres partits com a local en lliga. En tot cas s'ha enfrontat als tres primers classificats de la LNB, i va caure per 86-70 a Mònaco davant un rival que queda amb un 5-1 a la classificació actual, darrere del Levallois (5-1) i del Villeurbanne (7-0), imbatut, però que va patir de valent a Estrasburg, on només va guanyar d'un punt, per 88-89. A la Champions, cara i creu per a l'oponent del Manresa, que es va imposar per 77-64 a casa davant de l'Ostende i va ser derrotat per 97-81 en la visita al Torun polonès. El Baxi ha guanyat els dos partits en competició continental, i que han sigut a casa: per 85-80 amb el Torun i per 76-70 amb els lituans del Lietkabelis. Avui es disputarà també el matx del Torun davant de l'Unet Holon israelià. Demà és el torn, en aquest mateix grup A, del Dinamo Sàsser-Ostende i del Lietkabelis-Turk Telekom; l'equip d'Ankara és l'altre invicte, amb un 2-0 com el Baxi. L'equip manresà pot tornar a disposar per a aquest partit de Jordan Davis i la gran novetat és l'entrada del recuperat Frankie Ferrari. David Òrrit s'ha incorporat a l'expedició i Guillem Jou, amb un esquinç de turmell, és dubte. Mitrovic no està inscrit en la competició europea.

Vincent Collet, l'entrenador de l'equip francès, explica que «estem buscant un reforç, tenim llacunes que volem cobrir. El Manresa fa un bon bàsquet, no té una plantilla amb jugadors destacats com hi ha a altres equips a l'ACB, però és sòlid, A més ha recuperat Ferrari». El Baxi no ha facilitat declaracions de Pedro Martínez.