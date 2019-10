SIG Estrasburg - Baxi Manresa: mira el partit en directe

Tercer capítol del pelegrinatge del Baxi Manresa a la Champions League, el primer a fora i en pista de l'Estrasburg francès.



Màxima igualtat però l'Estrasburg s'avança (15-14)



A falta de tres minuts, un llançament de tres de Jordan Davis ha avançat al Baxi per primera vegada al marcador. L'Estrasburg no s'ha marxat en cap moment en el resultat, però ha estat més encertat en la línia de 6,75 que el Baxi i han acabat el quart per davant per només un punt.

El partit ha començat encallat, amb poca fluidesa d'ambdós equips en el joc i molt desencertats en el llançament.

Ferrari ha errat els primers triples del partit i no se l'ha vist tan enxufat com el dia d'Unicaja al Nou Congost.

Pel que fa a nivell defensiu, el jugador més destacat és, de moment, William Magarity. El suec ha fet dos taps i també ha aportat en atac amb rebots ofensius.