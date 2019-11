El Baxi vol retrobar el camí del triomf a la lliga contra el Bilbao

El Baxi Manresa rep aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes 2, dial 55) un Retabet Bilbao Basket que ha guanyat quatre dels sis partits disputats fins ara. Per als manresans torna a la convocatòria Deividas Dulkys en el lloc de Jordan Davis, encara amb el passaport d'Azerbaidjan no vàlid per a les autoritats espanyoles. L'equip tindrà els dubtes de Luka Mitrovic, amb una sobrecàrrega a l'esquena, i de Guilleu Jou, amb un esquinç de turmell, i la baixa segura, per lesió, de Yankuba Sima.

En la roda de premsa de divendres, Pedro Martínez ha explicat que "res no és per casualitat. Si estan 4-2 és que estan jugant bé i tenen un bon equip, que m'agrada com juguen. Tenen molta disciplina en atac, fan les coses amb sentit, buscant els punts forts dels jugadors, ja siguin tiradors o homes de prop de bàsquet".

Per la seva banda, el tècnic barceloní dels bascos, Àlex Mumbrú, ha reconegut que "Això que siguin últims és relatiu, ja que es troben a un partit de distància de tot el món.És cert que va començar bé la lliga, guanyant el primer partit, i llavors si un base com Ferrari se't lesiona no és fàcil. És un altre equip en què qualsevol lesió es nota més del normal. No fa falta que digui que està ben entrenat, perquè si hi és Pedro Martínez és que ho està, saben a què juguen. En defensa són sòlids. És clar que la competició europea pot marcar, pels viatges i per tenir menys entrenaments, però serà un partit difícil".