VÍDEO | «Si haguéssim perdut, hauria estat un cop fort; ara és una gran alegria»

Pedro Martínez ha admès, després del partit, que «en aquest partit hi ha hagut vint o trenta cares o creu. Hauríem pogut guanyar nosaltres o ells diverses vegades. Si haguéssim perdut hauria estat un cop fort per a nosaltres, però ara ha estat una alegria molt gran. Tant de bo que serveixi» per canviar la dinàmica d'aquesta temporada.

De tota manera, el tècnic barceloní també ha desvetllat que havien hagut de pagar un preu alt. «Pere Tomàs i David Kravish s'han lesionat. En el primer cas no feia gaire bona cara. Però hem de seguir endavant i dimecres hi ha un altre partit».

Això sí, ha destacat la feina de molts homes a part de Ferrari. «Recordo accions de Magarity, com un triple, un bàsquet d'Eulis Báez, una safata de Kravish o una penetració de Dani Pérez, que ha fet el millor partit amb nosaltres». De tota manera, també va donar un toc important a Ryan Toolson «que s'ha autoexpulsat. Un jugador de la seva veterania no pot caure en això, perquè a més, l'àrbitre l'ha avisat».

Ha afirmat que el gran tercer clau del Bilbao ha arribat «a còpia de grans cistelles. Aleshores ens havíem de mantenir dins del partit i ho hem fet, perquè la seva eficàcia no podia seguir sent la mateixa». Finalment, ha tingut paraules d'elogi «per a un públic molt entès, que sap les dificultats que hi ha i ens ha aixecat en tot moment».