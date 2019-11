Segueix el Baxi Manresa - Bilbao Basket, quart a quart

Tot i que la temporada pràcticament acaba de començar, el Baxi Manresa necessita amb urgència una victòria al Nou Congost davant el Bilbao Basket (18.00).

Grans minuts de Ferrari i Magarity (24-18, final del primer quart)

Pedro Martínez ha sorprès amb Pere Tomàs i Vaulet a l'equip titular i, malgrat que els punts han trigat a arribar, de seguida Ferrari ha agafat el comandament de les operacions. Amb dos triples i un bàsquet de dos punts, ha donat els primers avantatges (10-7). A l'altra banda, primer ha estat Rafa Martínez qui ha provocat tres faltes, dues d'elles a Toolson, que ha hagut de ser rellevat, i també ha anotat. Un bàsquet seu ha significat el 12-10. El Baxi s'ha escapat de sis punts (16-10). però just quan el base ha estat rellevat, Bouteille ha anotat dos triples que han fet parar el partit (16-16). Els dos darrers minuts han tingut Magarity com a protagonista. Dos triples seus han impulsat el Baxi (24-16), reduïts a sis punts al descans.



La defensa impulsa a un triomf massa curt (37-29, final del segon quart)

El Baxi ha trigat tres minuts a anotar el primer bàsquet de la represa, amb una remuntada de Pere Tomàs, però el Bilbao tampoc no ho ha aprofitat, amb quatre tirs lliures errats. Jou feia una bona feina defensiva damunt del fins llavors entonat Bouteille i, a més, situava el 28-21 recollint escombraries en atac a 6.29. Un triple de Báez i un bàsquet de Báez feien créixer la diferència fins al 33-23 i un hiperactiu Sakho situava el 35-23 en un contraatac a 3.01. La defensa ha seguit funcionant, sobretot a la zona, i només ha faltat estar més encertats en atac per eixamplar un resultat que ha acabant sent de 37-29 per culpa d'un triple de Rafa Martínez.