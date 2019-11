Lesió de Pere Tomàs després de jugar contra el Bilbao Basket

El mallorquí Pere Tomàs, que és un dels capitans al costat de Guillem Jou del Baxi, ja va advertit dissabte en acabar el partit contra el Bilbao que s'havia lesionat al bessó tot i que no en sabia l'abast. Ahir el club va enviar una nota en la qual detallava que Tomàs té «una ruptura al bessó intern de la cama dreta amb edema i una lesió miofacial, que el tindrà apartat durant un temps de la feina de l'equip». No s'especifica quina és la llargada d'aquesta ruptura que, en principi, es el que determinarà les setmanes que estarà sense jugar. En tot cas, és segur que es perdrà varis partits, els dos primers els que ha de jugar el Baxi aquesta setmana que són el dimecres al davant del Turk Telekom (Champions) i el dissabte a Fuenlabrada (lliga Endesa).

Tot i la baixa de Tomàs per al matx de demà passat davant dels turcs, el Baxi haurà de tenir almenys en acta 5 jugadors de formació. Una altra baixa probable en l'equip manresà és la de Yankuba Sima i en el partit de la setmana passada a Estrasburg va viatjar David Òrrit que va formar part de la llista d'homes disponibles malgrat que no va jugar cap minut en la pista francesa.

El que també ca acabar tocat en un turmell el partit amb el Bilbao va ser el pivot David Kravish però des del club manresà no s'ha informat del seu estat físic, que no sembla tant greu com la de Tomàs i podria jugar el partit contra el Turk Telekom. En les properes hores aquest extrem s'ha de de confirmar.



El Manresa està tenint problemes amb les lesions

Sima està de baixa des de fa setmanes, Frankie Ferrari va tenir un trencament d'escafoides i ha estat absent dels partits durant un mes i Ryan Toolson va debutar a l'ACB amb la competició ja iniciada per la lesió a l'esquena que l'ha fet estar mesos en recuperació. La nova incorporació en posició d'ala pivot, el serbi Luka Mitrovic, no juga per una sobrecàrrega a l'esquena.