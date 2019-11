Yankuba Sima entra a la llista del Baxi per rebre el difícil Türk Telekom

El Baxi Manresa rep aquest dimecres a les 20:30 el Türk Telekom. L'equip de la capital turca encara no sap què és la derrota en aquesta competició. Els visitants buscaran la quarta victòria, mentre que els manresans volen tornar a guanyar i atrapar l'equip d'Ankara al capdavant de la classificació del grup A.

En la llista de convocats hi aparèix com a novetat principal Yankuba Sima, que torna després de la seva lesió. En canvi queden descartats per lesió Pere Tomàs i David Kravish. El mallorquí té un trencament al bessó, mentre que l'americà, tot i haver acabat el partit de l'altre dia, té un esquinç al turmell.

El rival d'aquesta setmana és una de les plantillas més potents de la Basketball Champions League, i un clar aspirant a lluitar pel títol. El conjunt turc té jugadors de molta qualitat a la seva plantilla, com el quartet d'americans: Nick Johnson, RJ Hunter, Kyle Wiltjer -ex de l'Unicaja- i TJ Campbell. A banda d'ells, la intimidació interior del francès Moustapha Fall, de 2,18m d'alçada.

Pedro Martínez ha dit en la roda de premsa prèvia d'aquest dimarts que «el rival és un equip imbatut i que ha guanyat amb solvència; tenen tres exteriors que porten el pes de l'equip, i per dins tenen un jugador de 2,18 bastant determinant, que es fa molt gran i juga bé; a banda d'ell, també Wiltjer és un jugador contrastat; per pressupost i plantilla, crec que és un dels favorits per arribar lluny a aquesta competició».