Baxi Manresa - Türk Telekom: segueix el partit, quart a quart

Com cada setmana, el Baxi ha de fer un parèntesi a la lliga ACB per centrar-se en la Champions. Ho fa davant el líder del grup A, el Türk Telekom, i amb l'impuls del record de la victòria de dissabte sobre el RETAbet Bilbao, després de dues pròrrogues. A més, avui es torna a jugar al Congost on les sensacions, i els resultats del Baxi, han estat fins ara més positius que en els desplaçaments. El balanç global de local és de 4 triomfs i 2 derrotes; a fora s'han perdut els 4 partits disputats.

Avui hi ha les absències de dos titulars del Manresa. La de Pere Tomàs, coneguda des de fa uns dies pel trencament muscular al bessó, serà per diverses setmanes, set o vuit. La de David Kravish, el jugador de referència dins de la pintura, s'espera que sigui només per avui, a causa d'un esquinç al turmell que es confia que pugui estar més curat de cara al dissabte quan els manresans visitin la pista del Montakit Fuenlabrada, un partit contra un rival directe per sortir dels darrers llocs a la classificació de la lliga Endesa. Pedro Martínez va anunciar, ahir, en el transcurs de la roda de premsa, el retorn de Yankuba Sima, que «ha tingut la mateixa lesió que té Pere Tomàs».

Pedro Martínez valora sobre el Türk Telekom que «per l'equip i el pressupost que té, està destinat a arribar lluny a la competició. Ha guanyat els 3 partits que ha jugat, amb tres americans exteriors que porten el pes i un pivot francès de 2,18 metres de gran impacte».