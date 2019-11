El fortí Congost enlaira el Baxi (80-75)

Tres de tres a casa, a Europa. És una temporada plena de dificultats, amb nervis a la lliga, però tampoc no es pot negar que l'afició manresana té partits a dojo i els resultats que hi ha a Europa, fins ara, són òptims. En aquest cas, sobretot gràcies al que és el factor Congost, un veritable fortí en aquest inici de la Champions. En un partit molt similar als altres dos que s'han guanyat (contra el Torun i el Lietkabelis), el Manresa va saber patir, plantar cara a les virtuts dels seus rivals i persistir fins guanyar. El tècnic Pedro Martínez va moure les peces per trobar els jugadors amb més garanties. Amb 25 punts en el darrer quart, i amb els punts vitals de Toolson (triple màgic i decisiu per al 78-75 a manca de 57 segons) i de Ferrari, es va acabar trencant la ferma oposició dels turcs. Tot això sense els lesionats Kravish i Tomàs, que no són baixes menors, i bones aportacions com les de Guillem Jou, autor de 10 punts, i dels pivots en la tasca defensiva.

Pedro Martínez va tornar a posar com a quatre Vaulet per començar el partit i al Baxi se'l va veure, des de l'inici, molt concentrat. El que no era a un nivell tan alt era l'encert d'un equip local que li va costar molt fer el primer bàsquet. En tot cas, al Nou Congost es respirava un ambient força positiu per fer costat davant un Türk Telekom on destacava, com un autèntic pal de paller, Moustapha Fall i els seus 218 centímetres de ben llarga humanitat. Primer qui se'n va encarregar va ser Sakho i poc després va entrar Yankuba Sima, retornat per fi després de la lesió. Fall, a més de ser molt difícil defensar, és també un bon passador i des de dins de la zona va anar assistint els companys que clavaven els tirs exteriors.

Jordan Davis es va afegir molt fred al partit sense superar els registres d'un Toolson poc inspirat. L'equip turc no es va escapar de més de set punts gràcies a la bona defensa dels manresans, que va permetre córrer (fins i tot a Eulis Báez!) i donar temps a Davis, que es va anar escalfant tot i que sense brillar, errant massa tirs i compartint minuts amb Sergi Vidal en la seva estrena a la Champions amb el Baxi. El Türk Telekom, a més de Fall, tenia l'arma ofensiva del seu ala pivot Metin Turen, amb triples. El Baxi no es va desenganxar però perdia de cinc al descans, sense cap continuïtat ofensiva durant els dos primer quarts (34-39).

L'estocada en el moment just



Davis va tornar a rebre confiança de Pedro Martínez per començar un tercer quart amb protagonisme per a Guillem Jou, amb dos triples més un tir lliure addicional que servien per deixar els manresans només un punt per sota. Això sí, el sostre dels visitants, Fall, continuava fent de les seves, carregant de faltes els pivots del Manresa. Davis no les ficava de cap manera, es desesperava ell i la grada. Pedro Martínez el va asseure després d'una antiesportiva seva. Va arribar el moment de Toolson, amb punts vitals, i també una tècnica per als turcs. El Manresa guanyava d'un sol punt (55-54) quan es va acabar el tercer quart. L'emoció, almenys, sí que estava garantida, tot i que amb més errades que jugades de mèrit.

El Baxi s'agafava a l'experiència de Báez, Vidal i Toolson per encarar els darrers deu minuts. També a la de Dani Pérez, que dirigia amb calma i determinació. Magarity donava la màxima renda local de la nit amb un 64-58. El Türk Telekom va buscar la salvació donant pilotes a Fall, però els manresans el van saber tancar en aquesta fase del matx. Per acabar de lligar la victòria van sortir els joves, Ferrari i Jordan Davis. Anaven per bon camí (69-63) però aviat tot es va tornar a complicar (69-71) i Pedro Martínez va recuperar Toolson per arribar a un 75-75, trencat pel gran triple de l'americà i una falta d'atac ben provocada per Sakho. Ferrari hi va posar la cirereta amb el 80-75.