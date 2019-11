«El nostre gran darrer minut ens ha donat un triomf molt treballat»

Pedro Martínez estava satisfet per la victòria del seu equip, que «ha estat molt treballada, i fruit també d'un darrer minut de joc en el qual hem estat millor que ells». L'entrenador del Baxi avisa que «ni després de les derrotes l'equip s'ha d'enfonsar, ni ara tampoc cal caure en l'eufòria». L'efectivitat del Manresa al Nou Congost està sent molt alta en aquest inici de curs; un 3 de 3 en la Champions més 2 victòries de 4 partits a l'ACB. Pel que fa al darrer minut, Martínez va destacar l'efectivitat ofensiva i també «l'acció en defensa que ha provocat Jordan Sakho, important en la resolució». L'entrenador va «agrair» que se li preguntés per la bona actuació de Guillem Jou, un dels destacats del partit.

L'entrenador del Baxi Manresa va posar èmfasi en què «els partits de Champions al Nou Congost, en els tres casos, han estat de cara o creu i l'equip ha sabut donar un màxim per poder aconseguir uns resultats positius». Després de les 4 primeres jornades, el Baxi du 3 victòries i només ha sigut vençut en el desplaçament a la pista de l'equip francès de l'Estrasburg.

El Baxi es troba amb els equips capdavanters del grup A, el Türk Telekom i el Dinamo Sàsser, tots amb 3 victòries. L'Estrasburg, en canvi, va ser derrotat a casa i es queda més despenjat. L'equip del Bages visitarà dimecres que ve la pista de l'Holon, d'Israel, en un partit que començarà a les vuit del vespre, hora catalana.