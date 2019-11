El Baxi viatja amb Ferrari minvat i el dubte de si Kravish podrà jugar

El Baxi Manresa juga aquest dissabte (18 hores) a la pista del Montakit Fuenlabrada, rival amb el qual està empatat a dos triomfs a la classificació. A més de la baixa de Pere Tomàs, ja coneguda, els manresans tindran un dubte fins a última hora i un element minvat a la línia exterior.

Segons ha reconegut Pedro Martínez a la roda de premsa prèvia, Frankie Ferrari té gastroenteritis i actuarà minvat de condicions en aquest partit. Per la seva banda, David Kravish no s'ha entrenat en tota la setmana, però viatjarà a Madrid i dissabte es veurà si està en condicions de jugar. Qui no es desplaçarà segur serà Jordan Davis, a qui el Baxi no tindrà a la recàmera en cas que Kravish no pugui jugar.

El joc interior del Baxi té ara molts elements, amb la recuperació de Sima, que s'afegeix a Sakho, Magarity, Báez i un Mitrovic ja recuperat dels problemes a l'esquena.