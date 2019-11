EN DIRECTE | Fuenlabrada - Baxi : Tot obert, el Manresa guanya de dos a manca de l'últim quart (61-63)

El Baxi Manresa juga a la pista del Montakit Fuenlabrada amb les baixes de tres lesionats: Pere Tomàs, Kravish i Eulis Báez, que es va fer mal al genoll en el darrer entrenament. Jordan Davis ha estat donat d'alta com extracomunitari, al costat de Ryan Toolson. A les files del Fuenlabrada hi ha el manresà Marc Garcia. Ambdós equips tenen 2 victòries i 5 derrotes a la lliga Endesa. El Manresa és setzè i el Montakit, dissetè.A la mitja part, el Baxi guanya de 12 punts (30-42). Ryan Toolson ha anotat 17 punts i 11 en té Mitrovic



PRIMER QUART: El Baxi s'escapa de quinze punts (12-27)

Pedro Martínez ha tret un cinc format per Ferrari, Toolson, Jou, Vaulet i Luka Mitrovic que juga el seu segon partit al Manresa. El Montakit s'ha posat amb un 3-0 després d'una safata Marc Garcia. El Baxi ha perdut dues pilotes seguides i en el tercer atac ha estat quan Mitrovic ha anotat després d'una assistència de Ferrari. Els del Congost s'han posat per davant gràcies al triple de Jou (3-5). Els manresans han continuat amb un curt avantatge désprés de la segona cistella de Mirotic i el triple de Toolson (7-10, minut 4).

El sisè punt de Mitrovic ha obligat Jota Cuspinera a demanar un temps mort, amb el seu equip cinc punts per sota. Però el Baxi ha continuat en ratxa ofensiva i el pivot serbi ha anotat el 7-14 per deixar el seu lloc tot seguit a Jordan Sakho. El marcador s'ha disparat amb un 2+1 de Vaulet aprofintant que el defensava Bellas. El Manresa s'ha posat deu punts amunt (7-17). Ja amb Dani Pérez en pista, Toolson va clavar des de la cantonada el 7-20. El parcial de 0-13 per als bagencs s'han trencat amb un 2+1 aprofitat per Bobrov. Toolson no ha parat d'anotar i ha posat el 10-22 que encara ha augmentat fins el 10-24 amb un bàsquet de Pérez. Encara que Marc Garcia ha fet el seu quart punt, el tercer triple de Toolson (de tres intents) ha posat un magnífic 12-27 al final del primer període.



SEGON QUART: Els triples de Toolson mantenen els manresans (30-42)

Álex Urtasun i Gillet han reduït l'avantatge gràcies a dos triples (18-28) davant un Baxi en el qual ha entrat Jordan Davis, al costat de Ferrari, Sergi Vidal, Magarity i Mitrovic. La primera cistella en joc dels manresans en el quart ha estat de Davis, abans del tercer triple seguit local, ara de Richotti (21-30). Jordan Davis ha deixar la seva segona safata i ha donat aire a l'equip de Pedro Martínez. Urtasun ha estat un maldecap per al Baxi en aquesta fase del partit i sort n'hi ha hagut d'un tap de Mitrovic a Richotti.

El Manresa ha tornat a superar els 10 punts de renda amb dos tirs lliures convertits per Mitrovic (23-34) que ha arribat als onze anotats. L'ha rellevat Sakho a manca de cinc minuts pel descans. També ha entrat Dani Pérez en el lloc de Ferrari i Gillet ha encertat el quart triple del Fuenlabrada (26-34). Toolson ha recuperat la posició d'escorta i només entrar ha fet ferida amb el seu quart triple (26-37, minut 7). El dia de Toolson és brutal: ha encstellar el cinquè triple, al límit de la possessió, que ha estat el 28-40. Ha estat un cop dur per al Fuenlabrada, que ha rebut al 28-42 amb una safata de Vaulet. Toolson ha errat els tres següents tirs (dos eren triples) però el Manresa ha marxat al descans amb una diferència de dotze punts (30-42).





TERCER QUART: El Fuenlabrada desperta i el Baxi només guanya de dos (61- 63)

El Manresa ha continuat fort a la represa. Pedro Martínez ha tret el mateix cinc del principi de partit i Jou ha anotat el primer bàsquet dels manresans. Tot seguit Mitrovic ha contribuït amb dues cistelles seguides (ha fallat un tir lliure addicional), arribant als 15 punts. Amb un 34-51, després d'un triple d'un encertat Jou, Jota Cuspinera ha demanat temps mort.

De tornada a la pista, Gilet ha reduït amb un bàsquet de 6,75 que ha respoòs Ferrari, posant el 37-54. La tercera falta de Ferrari l'ha dut cap a la banqueta entrant Dani Pérez a la pista. Marc Garcia ha posat pressió amb una cistella de tres punts que ha deixat el 44-54 a quatre minuts per al final del quart. El minut l'ha hagut de demanar Pedro Martínez després del 46-54 de Bobrov.

Sakho, amb una acció individual sota cistella, ha donat aire però Bobrov ha tornat a sumar (48-56). Ha arribat providencial el sisè triple de Toolson (48-59) per refredar l'ambient. Urtasun i de nou Toolson han intercanviat cistelles de dos però Bellas ha encertat de tres per posar un 53-61 a dos minuts i mig pel final del període. Dani Pérez ha encertat un de dos tirs lliures (53-62). Álex Urtasun ha clavat el triple del 56-62 i Marc Garcia ha robat la pilota a Toolson. Ha tret falta i ha posat un perillós 58-62- El Baxi ha recuperat Ferrari però no ha estat encertat en els últims atacs del quart. De tota manera, el base ha aconseguit treure una falta i ha sumat un punt (58-63). Ha acabat aquest període de la pitjor manera: un triple d'Eyenga que ha significat el 61-63.