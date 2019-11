Eulis Báez tampoc podrà jugar contra el Fuenlabrada

A la baixa coneguda de Pere Tomàs, la gastroenteritis de Frankie Ferrari i el turmell tocat de David Kravish s'hi ha afegit a última hora una nova lesió d'Eulis Báez, que tampoc podrà jugar avui contra el Fuenlabrada, segons ha anunciat el club en un comunicat. Pateix una contusío amb edema ossi i fractura al còndil femural intern del genoll esquerre. S'ho va fer en el darrer entrenament i caldrà veure com evoluciona els propers dies per poder saber quants dies haurà d'estar de baixa.

El triomf contra el Bilbao, després de dues pròrrogues, i el fet d'haver trencat la imbatibilitat d'un rival potent com el Türk Telekom a Europa provoca que hi hagi més confiança al Congost que dies enrere. Però no s'hi val a badar. La lliga torna avui amb un d'aquells partits marcats de vermell al calendari. El Montakit Fuenlabrada ha de ser un rival directe en la lluita per la permanència i, tot i la duresa de l'ambient del Fernando Martín, és una de les pistes més propícies perquè arribi la primera victòria dels bagencs a domicili.

El duel, però, arriba amb dubtes. A la baixa ja segura de Pere Tomàs cal afegir la gastroenteritis de Frankie Ferrari, que el farà actuar minvat avui, i el fet que David Kravish no estigui del tot recuperat del fort esquinç de turmell que es va fer dissabte passat. Tots dos van viatjar ahir i s'espera que puguin jugar. Pedro Martínez va descartar ahir qualsevol canvi d'americà i que, per tant, Jordan Davis pogués aprofitar una eventual absència del pivot. I a última hora s'hi ha sumat també la baixa d'Eulis Baez

Una bona oportunitat



Davant del partit d'avui, el tècnic del Baxi reconeix que «pot ser una bona possibilitat, però no perquè sigui el Fuenlabrada, sinó perquè és la que tenim al davant. Els problemes físics que tenim segur que condicionaran, tot i que ells també en tenen. Hem d'anar-hi sabent que el Fuenlabrada és fort a casa, en una pista amb bon ambient per a l'equip local, i tant de bo que puguem competir bé. Tenim dos partits seguits a fora i no hem de pensar més enllà, ni en el passat».

Sobre el conjunt madrileny, «està jugant molt millor des que Tomás Bellas té un rol de més protagonisme, amb les lesions. Això li ha permès créixer com a jugador molt determinant pel que dona als seus equips en defensa, com dirigeix. És un jugador important. Llavors tenen Eyenga; Marc Garcia, que va estar molt bé al camp del Barça; Urtasun, que va actuar bé a Bilbao amb 25 punts; Gillet, que va començar amb problemes físics i darrerament té actuacions bones... Tenen bon físic, estan ben entrenats i a casa van guanyar amb facilitat l'Estudiantes i van superar el Múrcia».

Sobre la millora dels darrers dies, «hem guanyat competitivitat de manera molt clara amb Ferrari. No et garanteix res, perquè a Estrasburg hi va ser i hi vam jugar malament, però amb ell tot encaixa més. Eulis Báez també ha estat millor els darrers dies, com Dani Pérez, Guillem Jou... Si anem sumant jugadors a la causa, fantàstic. La mesura real d'aquest equip arribarà quan no hi hagi lesions i quan portem més temps treballant junts». Qui avui també estarà en condicions de jugar serà Luka Mitrovic, ja recuperat d'alguns problemes a l'esquena.